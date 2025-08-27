川崎市立有馬小学校のプールの全景＝同市宮前区（市教委提供）

川崎市教育委員会は２７日、市立有馬小学校（宮前区）で注水した２５メートルプールの水が２日間にわたって出しっ放しになり、約１４万円の損害が生じたと発表した。昨年１２月に市立大島小学校（川崎区）で同様の事案が発生し、今年３月に再発防止策として全市立学校で給排水マニュアルを改定したばかりだった。

市教委によると、今年７月１７日、吾妻典子校長が５０代男性の教務主任に消防用水のためにプールを満水にするように指示。同主任から指示された２０代男性の担当教員が午後２時から注水を始めたが、止水を失念した。ホワイトボードに注水を知らせる掲示物を張った同主任から報告を受けた５０代女性の教頭ら管理職も気付かなかった。翌朝、担当教員の出勤まで発覚せず、プール約０・６８杯分（約１６７立方メートル）が流れ出た。

同校ではプール授業がある期間は複数の職員で声を掛けるなどの対応をしてきたが、１４日に今夏の授業を終え、担当職員が１人で注水作業にあたった。マニュアルにはアラームの使用も明記されていたが、徹底できていなかったという。

ただ市教委は、同校が参院選の投票所になったり、週明けから校内の引っ越し作業など業務が立て込んだりしていたことを考慮し、重過失はないとして損害賠償請求はしないという。