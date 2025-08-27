Photo: 小暮ひさのり

これがルンバの完成形。

ロボット掃除機の代名詞たる「ルンバ」シリーズ。今年4月にラインナップが刷新され、最新モデルたちが出たばかりですが、その最終兵器、リーサル・ウェポン、ルンバ史上最強のルンバ…。みたいな化け物が最後にでてきました。

既存のルンバの最強なところを取り入れつつ、さらなる清掃力を追求して進化。少なくとも現段階では、ルンバの最終形態であり、既存のルンバを超えるルンバのラスボス。

Photo: 小暮ひさのり

世界中の床の汚れが畏怖するであろう、フラッグシップモデル。その名を「Roomba Max 705 Combo ロボット＋AutoWash 充電ステーション」と言います。

ローラーモップを初採用。最高の床掃除性能へ

Photo: 小暮ひさのり

まずは今回のルンバの「新しいところ」から紹介しますね。

最大の変化が、ローラー式のモップを採用したこと。ルンバシリーズ初の搭載ですね。エントリーモデルはパッド式、ミドルモデルは回転モップ式を採用していますが、ローラーモップはそれらよりも床にしっかりと荷重をかけて拭くことができるのがメリット。

また、ローラーの汚れをスクレーバーで回収しながら拭くので、常に清潔な状態で拭き掃除。温水による洗浄・床拭きや自動投入による洗剤拭きにも対応しているので、頑固な床汚れにもさらに強くなりました。

Photo: 小暮ひさのり

さらにすごいのが、このローラーモップなんと可動式。壁際を検知すると、モップを横に伸ばして壁ギリギリまで攻めます。

Photo: 小暮ひさのり

おかげで、壁際や家具の足回りも拭き残しなく、しっかりとモップを届けて水拭きしてくれるわけです。偉い。本当に偉い。

つまり、最高の床拭き性能を求めた時に、このローラーモップシステムが最適だとなったわけですね。求道者みたいなヤツだな！

Photo: 小暮ひさのり 手前側の黒い部分がモップカバー

しかも、水濡れを防ぐカバー付きでございます。

ラグに乗り上げる時はカバーでしっかりと蓋をするので、ラグの水濡れを（物理的に）防げるという気の使いよう。この辺気が利くのはさすがのルンバですねー。

吸引力175倍。ルンバの宝具「デュアルアクションブラシ」採用

Photo: 小暮ひさのり

吸引力も最強クラスです。

旧モデル（ルンバ600シリーズ）比較で吸引力は175倍とかいう、もはやドラゴンボールみたいなインフレ具合。春に出たルンバ Plus 505がルンバ600シリーズ比で吸引力70倍だったので、それよりも2倍以上もパワフルになっています。

そして個人的に嬉しかったのが、ルンバシリーズの宝具とも言える「デュアルアクションブラシ」を採用したところ。このブラシほんっっっとうに良いんですよ！

床面に密着して床のゴミ・ホコリを強力に吸い出してくれますし、髪の毛が絡みません。

髪の毛は基本ルンバの中に吸い込まれていきますし、取り逃がした獲物はデュアルアクションブラシの内部に丸まって集まっていくので、ブラシを外してポンと取り出せばOK。メンテナンスがめちゃくちゃ楽なんです。

Photo: 小暮ひさのり さっと取り外せてメンテも楽ちん

僕も実際にこのブラシのルンバを使っていますけど、ブラシに絡んだ毛や糸くずをカッターで切って解いて…なんてことやったことないですね。平気で2〜3ヶ月は放置します。それでも問題ない。最高ですよ、このブラシ。

ロングヘアーの方やペットが居る家庭では、このブラシなだけで導入価値があると思いますね。

最高の掃除性能と最先端の頭脳のルンバ、17万9800円

Photo: 小暮ひさのり

このルンバの頂点に立つフラッグシップモデル「Roomba Max 705 Combo ロボット＋AutoWash 充電ステーション」は、公式オンラインストア価格は17万9800円。サブスクのロボットスマートプラン＋ですと月額7,980円となっています。

さすがに、古のルンバの良いところを採用しつつ、最新の機能を盛り込んだ、今考えられる最強の1台だーッ！…みたいなルンバなのでお値段も高めですね。

しかし、最新の武器と古の武器を併せ持つ清掃力は確かですし、自動給水・モップ洗い・モップ乾燥・自動ごみ収集機能付きのステーションも便利。「やってくれること」を考えたらこの価格も納得。

もしかして、僕たち人類は床掃除から開放されるのではなかろうか？みたいな期待感もあります。

最後に「目の前にコードを放り込む」という意地悪をされるルンバの様子でお別れです。

Photo: 小暮ひさのり

認識・回避スキルもSSS。

まさかこんな目の前に、急に飛び出してきたコードを避けられるとは思いませんでした。コイツには安心して床掃除任せられると思います。

Source: アイロボットジャパン