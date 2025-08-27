かっこいいと思う「学生時代にサッカーをしていた芸能人」ランキング！ 2位「山崎賢人」、では1位は？
All About ニュース編集部は8月4〜5日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「学生時代にサッカーをしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「かっこいいと思う学生時代にサッカーをしていた芸能人」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に入ったのは、山崎賢人さん（※崎はたつさき）です。
2010年から俳優として活動する山崎さんは、映画やドラマに引っ張りだこの人気若手俳優。2025年1月公開の映画『アンダーニンジャ』では主人公の雲隠九郎役を熱演し、2019年から続く主演映画『キングダム』シリーズの最新作も2026年夏に公開されることが発表されました。小・中学校時代はサッカー部に所属しており、当時培った体力や俊敏な動きが現在の俳優業にも生かされているかもしれません。
アンケート回答では、「サッカーをしていたことなどが、今のアクションのすごい演技に生きているのかなと思うし、とてもかっこいいと思う」（30代女性／広島県）、「アクションをこなす身体能力の高い方であり、サッカーをしていたときからその片鱗は見られたと感じます。何をしても様になるカッコよさがある方です」（40代女性／香川県）、「すらっとしたスタイルで、サッカーをしている姿を想像すると非常にかっこよく映るからです。スポーツと俳優の両面で魅力があります」（20代男性／静岡県）などの声が集まりました。
1位に輝いたのは、竹内涼真さんでした。
2013年に俳優デビューを飾った竹内さんは、これまで『下町ロケット』や『テセウスの船』（ともにTBS系）などの人気ドラマに出演。2025年10月スタートの新ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）では、俳優の夏帆さんとダブル主演を務めます。芸能界入りする前は、高校時代は東京ヴェルディのユースに所属。本気でプロ選手を目指したほどの実力の持ち主でした。
回答者からは、「サッカーと言えば！ヴェルディユースにも所属していたくらい実力もある所がかっこいいです」（20代女性／岩手県）、「高身長でルックスがよく、学生時代には東京ヴェルディのユースに所属していて、サッカー選手を目指していただけあり、努力家でストイックな一面もあるので好感が持てます」（50代男性／千葉県）、「竹内涼真さんは、東京ヴェルディのユースに所属していたガチ勢。小学校から高校まで本格的にサッカーに打ち込んでいて、プロを目指していたほどの実力者だから」（20代女性／群馬県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
