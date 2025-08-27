行ってみたい「島根県の星空スポット」ランキング！ 2位「隠岐諸島」を抑えた1位は？
島根では、まるで星が降ってくるような満天の夜を体験できます。夜空に浮かぶ天の川や流れ星といった光景は、思わず心を奪われること間違いなしです。
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい島根県の星空スポット」ランキングを紹介します！
特に知夫里島にある牛の放牧で有名な「赤ハゲ山」は遮るものが少なく、360度の大パノラマの星空を一望できます。
回答者からは「離島だから」（40代男性／岡山県）、「周りに光がなく、肉眼でも小さな星までしっかりと見えるから」（30代女性／大阪府）、「日本海を臨みながら星空を見れて優雅な休日になると思う」（30代女性／広島県）といったコメントが寄せられています。
海食による岩盤などが連なるダイナミックな景色と真っ白な灯台はフォトジェニック。カラフルにライトアップされた姿も星空との相性抜群です。
回答コメントでは「有名な場所なので」（40代男性／東京都）、「出雲観光ができるから」（40代男性／沖縄県）、「見れたらご利益ありそう」（30代女性／茨城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
