パパブブレのハロウィン♡舌が染まる脳みそマシュマロなど限定スイーツ登場

毎年話題を呼ぶパパブブレのハロウィンシリーズが、今年もさらにパワーアップして登場しました。2025年は“4つのイタズラ”をテーマに、見た目も味わいも驚きが詰まった限定スイーツが勢ぞろい。黒猫キャンディやジャック・オー・ランタンのロリポップ、そして舌が染まる脳みそマシュマロなど、遊び心あふれるラインナップはイベントやギフトにもぴったりです。

驚きと可愛さ♡定番から新作まで

ハロウィンミックス BAG

ハロウィンミックス SJAR

ハロウィンミックス フラスコ

パパブブレの代名詞ともいえる「ハロウィンミックス」（BAG 740円／SJAR 1,280円／フラスコ 2,980円）は黒猫デザインがポイント。光に透かすと鋭いオッドアイが浮かび上がり、二重の表情を楽しめます。

カラフルジャックミックス BAG

カラフルジャックミックス SJAR

さらに「カラフルジャックミックス」（BAG 740円／SJAR 1,280円）はジャック・オー・ランタンをビビッドにアレンジ。同じ色でも表情が少しずつ異なる、手作りならではの魅力です。

いたずら心満点♡脳みそ＆目玉スイーツ

脳みそマシュマロ（マシュマロ：ミックスベリー／グミ：舌染いちご）

脳みそマシュマロ（マシュマロ：カシスグレープ／グミ：舌染カシスグレープ）

脳みそマシュマロ（マシュマロ：ヨーグルト／グミ：ヨーグルトソーダ）

毎年人気の「脳みそマシュマロ」（各種640円）は舌が染まる仕様で、ミックスベリー・カシスグレープ・ヨーグルトソーダの3フレーバー。

さらにオンライン限定で原寸大サイズ（7,800円）も登場し、パーティの主役にぴったりです。

目玉ロリポップ（あまおう）

目玉バブレッツ

牙ロリポップ

他にも「目玉ロリポップ」（520円）や「目玉バブレッツ」（1,840円）、インパクト抜群の「牙ロリポップ」（赤ラズベリー／青ブルーベリーヨーグルト／黒カシス 各860円）など、ハロウィンらしいホラー感を演出するアイテムが充実しています。

パーティ映え必至♡ギフトにもおすすめ

ハロウィン小分けセット

ハロウィンキャンディボックス

シェアやギフトにおすすめなのが「ハロウィン小分けセット」（4,980円）や「キャンディボックス」（1,600円）。

ハロウィンバーレル

大人数にぴったりの「バーレル」（3,200円）やオンライン限定の「バーレルBIG」（5,200円）も展開。

ジャックロリポップ

さらに「ジャックロリポップ」（Sサイズ各860円／Lサイズ2,900円）は華やかなオレンジやぶどう、コーラフロート味で写真映えも抜群♪

ひとつひとつ異なる表情で、世界に一つだけのキャンディを楽しめます。

遊び心あふれる秋の必須アイテム

2025年のパパブブレのハロウィンは、まさに“遊び心の宝庫”。

黒猫やジャックなどの定番モチーフから、舌が染まる脳みそマシュマロや迫力満点の牙ロリポップまで、イベントを盛り上げるスイーツが目白押しです。

パーティーの主役にするもよし、大切な人へのギフトにするもよし。今年の秋は、パパブブレの魔法のようなお菓子でハロウィンを楽しんでみませんか？