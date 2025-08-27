77歳女性「60歳からの10年間で老後資金3000万円を確保」それでも足りないと思う理由
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住77歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（77歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：北海道
リタイア前の職業：自営業・自由業
リタイア前の年収：400万円
現在の預貯金1000万円、リスク資産2000万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入7万円、配当金2万円
配偶者の年金や収入：年金150万円、給与収入50万円（いずれも年額）
支出：約25万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。
その理由として、「3000万円の老後資金にはなるべく手を付けずにやって来ているが、現役時代から投資などで、もっと資金を貯めることができたと思う」と語っています。
その後家計にゆとりができてからは「60歳から70歳までライターとして年間400万円程度の収入があったので、そのうち300万円ほどを貯蓄に回し、10年間で3000万円」を備えることに成功したといいます。
しかしながら老後資金は「4000万円」程度は欲しかったと投稿者。
「受け取る年金額によって、必要な老後資金は違ってくる。何と言っても、年金額の多い企業に勤めるのが一番。そうでなければ、早くから投資などで資金を貯めるべき。老後は、ケチケチして暮らしたくない」とあります。
「年金額は夫と合わせても200万円少々だが、幸い、夫も私も77歳の今も収入がある。働いて収入があるって、素晴らしい。毎日に張りがある」とその理由を語ります。
これから先、「今の収入がなくなったら3000万円の老後資金を切り崩すが、その額は年間100万円くらいかなと、考えている」とのこと。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「自分が将来もらえる年金額をしっかり把握しておくべきだと思います。その上で、長期の投資などで資金づくりを！ いずれにしても、老後2000万円では足りません」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住77歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：77歳女性
同居家族構成：本人、夫（77歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：北海道
リタイア前の職業：自営業・自由業
リタイア前の年収：400万円
現在の預貯金1000万円、リスク資産2000万円
これまでの年金加入期間：不明
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入7万円、配当金2万円
配偶者の年金や収入：年金150万円、給与収入50万円（いずれも年額）
支出：約25万円
「3000万円よりももっと貯められたはず」現在、およそ預貯金1000万円、リスク資産2000万円を保有しているという投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。
その理由として、「3000万円の老後資金にはなるべく手を付けずにやって来ているが、現役時代から投資などで、もっと資金を貯めることができたと思う」と語っています。
「老後は、ケチケチして暮らしたくない」現役時代の頃から老後資金として「3000万円」貯めることを目標にしていたものの、「60歳までは東京の私大に通わせた子ども2人の授業料と仕送り、加えて住宅ローンで、貯蓄の余裕がなかった」とのこと。
その後家計にゆとりができてからは「60歳から70歳までライターとして年間400万円程度の収入があったので、そのうち300万円ほどを貯蓄に回し、10年間で3000万円」を備えることに成功したといいます。
しかしながら老後資金は「4000万円」程度は欲しかったと投稿者。
「受け取る年金額によって、必要な老後資金は違ってくる。何と言っても、年金額の多い企業に勤めるのが一番。そうでなければ、早くから投資などで資金を貯めるべき。老後は、ケチケチして暮らしたくない」とあります。
「老後2000万円ではとても足りません」とはいえ今の生活について「満足している」と投稿者。
「年金額は夫と合わせても200万円少々だが、幸い、夫も私も77歳の今も収入がある。働いて収入があるって、素晴らしい。毎日に張りがある」とその理由を語ります。
これから先、「今の収入がなくなったら3000万円の老後資金を切り崩すが、その額は年間100万円くらいかなと、考えている」とのこと。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「自分が将来もらえる年金額をしっかり把握しておくべきだと思います。その上で、長期の投資などで資金づくりを！ いずれにしても、老後2000万円では足りません」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)