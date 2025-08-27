「突然目がこうなってしまって...」人気インフルエンサー、痛々しい姿に「朝イチで皮膚科受診」の声
インフルエンサーのしなこさんは8月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。下のまぶたが大きく腫れた姿を公開しました。
【写真】目の下が腫れてしまったしなこ
コメントでは「クインケ浮腫です。抗ヒスタミン薬の内服で症状は改善します。朝イチで皮膚科受診すれば、ツアーに間に合うでしょう」「眼科医です。クインケ浮腫ではなく、涙袋の施術トラブルな気がする」「ヒアルロン酸が水分吸って膨張してんじゃない？」「私も昔このくらい腫れたことあって救急外来行ったけど極度のストレスって言われた」「絶対にこんなところで聞くよりお前は医者に行けェ」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「どうしたら一刻も早く晴れが引くか...」しなこさんは「突然目がこうなってしまって...明後日アリーナツアーを控えているのですがどうしたら一刻も早く晴れが引くか...教えてくださいお姉さま」とつづり、1枚の写真を投稿。目の下が大きく腫れ、うっすらと赤くなっています。とても心配です。
「化粧品によるクインケ浮腫」27日には「化粧品によるクインケ浮腫(アレルギー)というものでした....新曲MV撮影だったから、気合い入れて新しいコスメを使ったのが良くなかったようです」と報告したしなこさん。「最初は上まぶただけだったのに、30分とかでブワーって腫れてびっくりした」と振り返り「結構前に涙袋ヒアルも入れたけど、今回は関係なくて、化粧品が原因らしいから今後はコスメ使う前にパッチテスト必須」と、反省しました。早く完治するといいですね。
