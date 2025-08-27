ワイモバイル向け京セラ製スタンダードスマホ「Android One S10」にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供再開
|Y!mobileスマホ「Android One S10」のAndroid 15へのOSバージョンアップが提供再開！
ソフトバンクは26日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」向け5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「Android One S10（型番：S10-KC）」（Kyocera製）に対するより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年8月26日（火）より提供再開しているとお知らせしています。更新後のビルド番号は「5.212YO」。
更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話ネットワーク（5G・4G）によるネットワーク経由（OTA）が用意されており、更新時間は最大20分程度で、ソフトウェア更新にかかる通信料は無料となっているものの、更新ファイルサイズが大きいのでダウンロードにはWi-Fiの利用が推奨されます。ただし、契約時に提供したUSIMカード以外を利用したり、契約または登録内容と異なる用い方をした場合などでは通信料が発生するときがあるとのことなのでご注意ください。更新内容は以下の通り。
ビルド番号が3.191YOの場合
・Android 15へのOSバージョンアップ
・動作安定性の向上
・セキュリティの向上
ビルド番号が5.203YOの場合
・Android 15へのOSバージョンアップ後、ごくまれにBluetooth及びWi-Fiが正常に利用できない場合がある事象の改善
・動作安定性の向上
・セキュリティの向上
Android One S10は発売から2年間の間に最低1回のOSバージョンアップが行われるY!mobile向け「Android One」シリーズとして2023年1月に発売されたスタンダードスマホで、企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまでを一貫して日本国内で実施している日本製（Made in Japan）となっており、日本市場でニーズの高い防水（IPX5・IPX8）および防塵（IP6X）、耐衝撃（MIL-STD-810G）、おサイフケータイ（FeliCa）に対応しています。
新たにチップセット（SoC）がMediaTek製「Dimensity 700」となって高性能化しており、引き続いて前機種「Android One S9」と同様に抗菌・抗ウイルスボディーを採用しており、高い安全性と適正な品質を約束するSIAAを取得し、実験では20分経過後に97％、60分後には99％以上のウイルスが減少する結果が得られているとのこと。ただし、抗菌・抗ウイルスについては表面に付着した菌の増殖を抑制し、特定ウイルスの数を減少させるものであり、感染予防を保証するものではないのでご注意ください。
主な仕様は約6.1インチFHD+（1080×2400ドット）TFT液晶や4GB内蔵メモリー（RAM）、64GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、4380mAhバッテリー、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、Google アシスタント専用キー、NFC Type A／B、緊急速報メール、FMラジオ（ラジスマ対応）、ハイレゾ音源、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.3、顔認証、指紋センサーなどで、カメラは以下の構成となっています。
＜リアカメラ＞
・約1600万画素CMOS／広角カメラ
・約1600万画素CMOS／超広角カメラ
＜フロントカメラ＞
・約800万画素CMOS／広角カメラ
サイズは約153×69×8.9mm、質量は約166g、本体カラーはライトブルーおよびシルキーホワイト、ブラックの3色展開。携帯電話ネットワークは5Gで下り最大1.7Gbpsおよび上り最大159Mbpsで、対応周波数帯は以下の通りとなっており、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMとなっています。音声通話はVoLTE（HD+）およびHD Voice（3G）にも対応し、通信はMassive MIMOにも対応しています。
5G NR: n3, n28, n77(3.4GHz, 3.7GHz), n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 28, 39, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にはAndroid 13をプリインストールしており、その後、2024年3月よりAndroid 14が提供されてきましたが、今回、最新のAndroid 15が提供開始されました。更新は「設定」→「システム」にて詳細設定を開いて「システムアップデート」→「アップデートをチェック」を選択後に「今すぐ再起動」を選びます。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・ソフトウェア更新中は、発着信を含む各機能をご利用できません。また、緊急通報（110番、118番、119番）をご利用することもできません。
・ソフトウェア更新の完了までに最大20分程度かかる場合があります。
・ソフトウェア更新後は以前のAndroidバージョンへ戻すことはできません。
・ソフトウェア更新を行う際は通信が切断されないよう、電波状態のよい場所で移動せずに実施してください。
・ソフトウェア更新中は、絶対に本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
・ソフトウェア更新は電池を十分に充電した状態で実施してください。ソフトウェア更新中に電池切れになると、故障の原因となる可能性があります。本機の状況（故障・破損・水濡れ等）によっては、保存されているデータが破損・消失されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが破損・消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・ソフトウェア更新による個々のアプリケーションの動作保証はできません。更新の前に、ご利用のアプリケーションに関する対応OSバージョンをご確認の上で実施してください。なお、当社提供アプリケーションの対応状況はこちらをご確認ください。
記事執筆：memn0ck
