極楽湯『ダンダダン』とコラボへ！ モモやオカルンの浴衣姿を描いたグッズ＆メニューが登場
テレビアニメ『ダンダダン』とのコラボキャンペーン「TVアニメ『ダンダダン』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“つかれた日常を湯船で吹っ飛ばせ！”」が、9月11日（木）〜10月7日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ9店舗で開催される。
【写真】ファン必見！ スパバッグなどオリジナルグッズ一覧
■コラボ風呂は6種類
今回開催される「TVアニメ『ダンダダン』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“つかれた日常を湯船で吹っ飛ばせ！”」は、湯上りの浴衣姿を描いたモモやオカルンたちの限定イラストを用いた期間限定のコラボイベント。
期間中は、入館料金にプラス料金で限定のマフラータオルがゲットできる「ダンダダン プラスセット」の販売をはじめ、キャラクターをイメージしたカラフルな6種類のコラボ風呂や、限定イラストを使用したコラボ装飾などが展開される。
また、「モモのモエモエ気功砲オムライス」や「オカルンのオカルティックエビフライドッグ」といった、コラボメニューが登場。各メニューを注文ごとに「オリジナルコースター」がもらえ、5品注文ごとに「オリジナルコースタ」が追加で1枚ゲットできるシールラリーも実施される。
さらに、オリジナルグッズも用意。限定イラストをデザインした「アクリルスタンド」や「銭湯鍵風キーホルダー」、「プロマイド付きバスパウダー」、「スパバッグ」などがそろい、2000円（税込）購入ごとに「和紙風ステッカー」がランダムでプレゼントされる。
