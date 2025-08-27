来年春のセンバツにつながる秋の関東高校野球群馬県予選の組み合わせ抽選会が２７日に行われました。

大会には６３校５７チームが出場します。

まずはＡブロック。シードの商大付属は２回戦で勢多農林と大間々の勝者と対戦。同じくシードの安中総合は常磐との初戦です。夏ベスト８の利根商業は関学大附属と初戦でぶつかります。

続いてＢブロック。シードの前橋商業は前橋工業と吾妻中央の勝者と、同じくシードの樹徳は高経大附属と利根実業・榛名・藤岡工業の連合チームの勝者と戦います。夏準優勝の前橋育英は中央中等と、夏ベスト８の桐生商業は沼田との初戦です。

Ｃブロック、シードの桐生第一は伊勢崎工業と桐生の勝者と、夏の王者・健大高崎は伊勢崎興陽と館林商工の勝者と対戦します。夏ベスト４農大二高の初戦は高崎東です。

おしまいにＤブロック、シードの前橋は太田と前橋東の勝者と、同じくシードの渋川青翠は２回戦で富岡と伊勢崎商業の勝者と対戦します。今年の夏、快進撃を見せた高崎は渋川工業との初戦です。

大会は来月６日に開幕し、関東大会の出場校２校が決まる準決勝は１０月４日、

決勝戦は１０月５日に、いずれも桐生市の小倉クラッチ・スタジアムで行われます。

関東大会は１０月１８日から山梨県で行われます。