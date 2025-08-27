群馬県内の多くの公立学校は、来週から２学期が始まります。夏休み明けは不登校が増えやすい時期とされますが、子どもから突然「学校に行きたくない」というＳＯＳが出されたとき、保護者はどう向き合えばよいのでしょうか。スクールカウンセラーに聞きました。

県教育委員会のまとめによりますと、２０２３年度、県内の公立の小中学校で不登校となった児童生徒は４７００人と過去最多を更新しました。とりわけ夏休み明けは、不登校が増えやすい時期とされています。

話を聞いたのは、より専門的な立場で指導やアドバイスを行うスーパーバイザーでもある、スクールカウンセラーの大野勝惠さんです。大野さんは、この時期に不登校が増える大きな理由は２つあると話します。

大野「そもそも夏休みの前から学校大変だなって思っていたお子さんは夏休みで気持ちを休めて、それが十分ではなくて学校に行くエネルギーが溜まっていないことが１つあると思います。それからもう１つは大人の方もあると思うんですけど、休み明けってやっぱり憂鬱ですよね。お子さんも（夏休みに）楽しい時間があったりすると、（学校で）いろいろやらなきゃいけないということで嫌な気持ちが生まれるのは当然だと思います」

では、子どもからのＳＯＳに保護者はどう対応すればよいのでしょうか。

大野「まずは慌てないということですね。慌てて「どうしたの」とか子どもさんを追い詰めるようなことを避けていただきたいと思います。それからお子さんの話をよく聞いて、否定しないで聞いていただきたいんですね。いろいろな視点でお子さんを見るほうが良いと思いますので、学校に連絡をしていただいて、ぜひ学校にいるスクールカウンセラー、あるいはスクールソーシャルワーカーといったような方々の専門的な見方を総合して、保護者の方自身もご自分の気持ちに向き合う時間を作っていただければと思います」

県内のすべての公立学校にはスクールカウンセラーが配置されていて、大野さんは「新学期に不安や悩みがあれば気軽に話してほしい」と子どもたちに呼びかけています。

大野「私たちカウンセラーもお子さんが何を考えているのか、どんな思いでいるのかということをぜひ聞きたいと思っていますので、相談という大げさなことではなくて、ちょっと自分のことを話しに行ってみようかなと。自分の気持ちとか考えに気付いたり整理できたりして、整理できると少し隙間ができて気持ちの余裕もできたりしますので、ぜひそういうふうに頼っていただけたら嬉しいなと思います」

県教育委員会では、子どもや保護者がインターネットや電話で相談できる窓口を設けています。相談は県総合教育センターのホームページ、または電話番号０２７０－２６－９２００で受け付けています。