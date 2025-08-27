ベスト8には届かなかったものの、その戦いぶりは多くの県民を魅了しました。



夏の甲子園大会に出場した高川学園ナイン、27日、学校で報告会が開かれました。



全校生徒に拍手で迎えられた高川学園ナイン、始業式となった学校で報告会が開かれました。



（遠矢文太キャプテン）

「この夏の大会を通して応援して下さった皆様とそれを支えて下さった先生方、ありがとうございました。」



4年ぶり3回目の夏の甲子園出場となった高川学園、初戦の2回戦で富山代表の未来富山を下します。





続く3回戦では、今大会で準優勝を果たした西東京代表の日大三を相手に粘り強く戦いましたが勝利には届きませんでした。（松本連太郎選手）「ずっと悔しい思いをし続けて最後に甲子園という舞台に出られたので良かったと思う」「チームの全員が助け合ってここまで上がってこれたと思うのですごく良いチームだったと思う」（遠矢文太キャプテン）「本当に楽しかったですし初戦を勝つことができてアルプス席にあいさつに行って色々な方々が喜んでいる姿を見て甲子園で勝つことは自分たち以外の誰かを喜ばすことができる素晴らしい場所と思った」高川学園は9月29日から滋賀県で開かれる国民スポーツ大会への出場が決まっています。