こんにちは、ハウスクリーニングアドバイザーのりんごです。

皆さんは、キッチンシンクの水垢掃除ってどのくらいの頻度でやっていますか？

我が家では、週に2〜3回。

我が家のシンクはステンレス素材で、実は結構水垢がつきやすい・・・！！

そんなわけで、頻度多めにやっています。

しかも水垢を掃除しても、水滴をちゃんと拭き取らないと新しい水垢の原因に。。。！

考えてみれば当たり前なんですが笑、水滴を拭き取るのがちょっと面倒、と思ってしまうことも。

そこで今回はシンクの水垢掃除が劇的にラクになる掃除グッズをご紹介します！

それがこちら。

ニトリ　はがせる超吸水スポンジ 7×17cm(190mL)

吸水力が高いPVAスポンジとマイクロファイバーが合体しているスポンジなんです。

サイズは2種類あって、我が家は大きいサイズを使っています。

使い方はいたってシンプル。

洗剤を吹きかけた後、このスポンジで擦って洗い流したあと、同じスポンジで水滴を吸い取っていく・・たったこれだけ！

これで水垢掃除が終わっちゃう。簡単すぎませんか？

これ一つで擦る＆拭き取りが出来ちゃうんです。

水垢掃除の救世主だと思いませんか！

100ml程度の水分はかなりしっかり吸ってくれました！

(公式では190ml吸水可能とあります)

絞ると吸水が復活


絞ると吸水が復活するので何度でも使えるのもありがたいところです。

しかもこのスポンジの凄いところは、汚れた面を剥がして捨てることが出来てしまうところ。

剥がしたスポンジは薄いので、細かいところの掃除をするのにも役に立ちます！

シンクの掃除以外にも、水分を拭きとりした方がいい場所(お風呂の鏡や洗面台など)にもおすすめです。

このスポンジがあれば、キッチンのシンク掃除は洗剤とこのスポンジのみで完結しちゃいます。

ひとつで済むのでいろいろな掃除グッズを購入しなくてすみ、かつとても簡単！

ニトリで見かけたら、ぜひ試してみてください。

作＝りんご