◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）

４回まで３安打無失点で粘投していた巨人の先発の森田駿哉投手が、５回に３点を奪われ、５回途中７安打３失点（自責２）で降板した。

５回の森田は投手の大瀬良大地に２打席連続ヒットとなる右前打を許し無死一塁。中村奨成外野手には左中間を破る二塁打を打たれ無死二、三塁とされ、ファビアン外野手の左前タイムリーで２人が生還し、２点を奪われた。

さらに、本塁への送球間に二塁へ向かったファビアンを刺そうとした二塁への送球が悪送球となり、ファビアンが三進。小園海斗内野手は遊ゴロで１死三塁となったところで、森田は降板。２番手で船迫大雅投手が登板したが、モンテロ内野手に中犠飛を打たれ、３点目を失った。

打線は初回に１番・泉口友汰内野手が右前打で出塁したが、１死から中山礼都内野手が二ゴロ併殺打で無得点。２回以降は広島の先発・大瀬良大地投手から走者を出せず２〜５回といずれも３者凡退に抑えられ、無得点が続いている。

５回途中で降板した森田は「大瀬良さんに２本打たれたのが全てです。しっかり反省して次にいかしていきます」と話した。