松村北斗、人生に沁みたビールの味 忘れられない岩井俊二監督とのエピソード明かす
SixTONESの松村北斗（30）が27日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報告会に登場した。本作の内容にちなみ、松村が“これまでも、これからも大切にしていきたい思い出”を明かした。
【全身カット】美脚すぎ！オーバーコートで満面の笑みを浮かべる高畑充希
松村は「映画を好きになったきっかけが、岩井俊二監督の『リップヴァンウィンクルの花嫁』っていう映画を見て、『映画って面白い』と思って、それが今日までつながっているのかなって思うんですけど」と切り出し、「その岩井さんの映画に出演した時に、ものすごい不安で、毎日正解も分からないし、本当に苦しい日々の連続だったんです」と振り返る。
その作品でクランクアップを迎えた際に、「僕が不安に思っていたこととか、現場で葛藤していたことを、岩井監督が『素晴らしかった』という言葉とともに、自動販売機でビールを2本買って乾杯しよう！って言ってくれて。その時に飲んだビールが、とてつもなく人生に染みてきて。それがいまだにお芝居で何かうれしい気持ちになったとき、うまくいかない時でも何度も思い返します」としみじみ語っていた。
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描く。
この日は、高畑充希、上田悠斗、白山乃愛、吉岡秀隆、宮崎あおい（崎＝たつさき）、森七菜、奥山由之監督も登場した。
