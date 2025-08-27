松坂桃李、金魚すくいを熱弁「シンプルだけどディープ」 陸上アニメ完成披露での発表には苦笑い
『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した魚豊氏の連載デビュー作を原作とした劇場長編アニメ『ひゃくえむ。』（9月19日全国公開）の完成披露試写会が27日、都内で行われ、声優を務めた松坂桃李、染谷将太、内山昂輝、津田健次郎、メガホンを取った岩井澤健治監督が登壇。熱中していることを明かした。
【集合ショット】誇らしげな顔で手を降る松坂桃李＆染谷将太ら豪華出演陣
冒頭で「原作を読んだときに、漫画なのに登場人物の息遣いだったりとか、足音、風を切る空気感をすごい感じたんです。走っている描写をアニメーションにしたときにどうなるんだろうって気になっていたんですけど」とし、「原作を読んだときの衝撃のままの衝撃があって、よくぞアニメーションでこんなすごいことをしたなと思いました。リアリティーといいますか、生感といいますか…」と今作の魅力を熱く語った松坂。
イベントの終盤には、「胸が熱くなること」として、「陸上のアニメなのに…」としつつ、「金魚すくい」と発表。「ポイですくうのってうまくやらないとすぐ破けちゃうので、金魚の動きに合わせて手を脱力しながら体にフッとやさしく入れる」とし、「シンプルだけどディープな感覚が、けっこうおもしろいぞこれ！」と再び熱く語り、「書かざるを得なかったんですよ…」と金魚すくいへの熱に突き動かされてしまったと吐露していた。
同作は、陸上競技の世界で、「100メートル」という10秒に満たない一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語。「心が熱くなる」「スポーツ漫画で感じたことない感覚」と多くの共感と驚きを呼び、完結後も熱狂的な人気を集めている。
