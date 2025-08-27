番組収録中に右足アキレス腱を断裂したお笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（36）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、負傷にもめげないメンタルを披露した。

まなぶがつづったのは「10.25away京都戦！！」などといった文言。茨城県出身のまなぶは、サッカーJ1鹿島の熱烈サポーターとしても知られており、10月25日にアウェーで行う京都戦を指しているとみられる。

まなぶは24日に東京・六本木の本社スタジオ内で「アメトーーク！」の収録中、曲に合わせてダンスをしていたところ転倒。病院で診察を受けた結果、右足アキレス腱断裂で全治8週間程度と診断された。

それでもまなぶは、「全治2ヶ月！ホテルは予約済み！！」と、ケガがギリギリ治ると期待されるタイミングで観戦を予定しているもよう。「スタンド入り目指します！」と意気込んでいた。

まなぶの決意には、「お大事に！」「焦らず、じっくり治して戻ってきてください」「兎に角無理はしないで下さい」「無理せず慎重に でもまなぶくんの力も必要です」「サンガスタジアムでお待ちしています！」と、心配、激励の声が届いていた。