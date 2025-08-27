SIRUP¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOWARI DIARY¡ÙÁ´¶Ê»îÄ°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¸ø³«
SIRUP¤¬9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOWARI DIARY¡Ù¤ÎÁ´¶Ê»îÄ°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOWARI DIARY¡Ù¤Ï¡¢SIRUP¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆüµ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡£¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤Ç¤ÏSIRUPËÜ¿Í¤¬¼ýÏ¿¶Ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡ÈOWARI DIARY¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÁ°ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öcure¡×¤äÂ¿¤¯¤ÎSIRUP¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿maxilla¤¬Ã´Åö¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ï´û¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖGAME OVER¡×¡ÊProd. by Taka Perry¡Ë¡¢¡ÖCHEESE CAKE feat. Zion.T¡×¡ÊProd. by A.G.O¡Ë¡¢¡ÖRENDEZVOUS feat. hard life¡×¡ÊProd. by Taka Perry¡Ë¡¢¡ÖUNDERCOVER feat. Ayumu Imazu¡×¡ÊProd. by Taka Perry¡Ë¡¢¡ÖOUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto¡×¡ÊProd. by KM¡Ë¤Î5¶Ê¤ÎÂ¾¡¢7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊÄËë¤·¤¿NEXT LIFE TOUR 2025¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖLOCATION¡×¡ÊProd. by Taka Perry¡Ë¡¢¡ÖINTO YOU¡×¡ÊProd. by me-mai¡Ë¡¢¡ÖPARADISE¡×¡ÊProd. by Taka Perry¡Ë¡¢¡ÖTOMORROW¡×¡ÊProd. by Taka Perry¡Ë¡¢¡Öº£Ìë¡×¡ÊProd. by Yaffle¡Ë¤ÎÂ¾¡¢Ì¤È¯É½¿·¶Ê¡ÖKIRA KIRA¡×¡ÊProd. by Taka Perry¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿Á´11¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Blu-rayÈ×¤Ë¤Ï6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¸ø±é¡ÖNEXT LIFE TOUR 2025¡×@ KT Zepp Yokohama¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
SIRUP¤Ïº£ºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢9·î14Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ã8th Anniversary Live ¡ÈDIARY¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOWARI DIARY¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSIRUP¤¬²»³Ú¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Daichi Yamamoto / hard life / iri / Roka (Front Act) / showmore / TENDRE / WILYWNKA / YonYon (ABC½ç) ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢°ìºý¤ÎÆüµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¤ÎÊâ¤ß¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡È¤ÎÌ¤Íè¤òÄÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOWARI DIARY¡Ù
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
CD Link¡§https://asab.lnk.to/SIRUP_OWARIDIARY
[CD+Blu-ray] ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊÆÃ¼ì»ÅÍÍ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87181/B¡¡²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[CD] ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87182¡¡²Á³Ê¡§¡ï3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
01. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu *¿å¶¶ÊÝ¼÷Æ²À½Ìô¡Ö¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×UV ÌôÍÑ¥á¥é¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡×CM¥½¥ó¥°
02. LOCATION
03. KIRA KIRA
04. GAME OVER
05. INTO YOU
06. CHEESE CAKE feat. Zion.T
07. PARADISE
08. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto
09. RENDEZVOUS feat. hard life
10. TOMORROW
11. º£Ìë
[Blu-ray]
SIRUP¡ÖNEXT LIFE TOUR 2025¡×@ KT Zepp Yokohama 2025.06.05
01. GAME OVER
02. LOCATION
03. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu
04. CHEESE CAKE feat. Zion.T
05. PARADISE
06. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto
07. INTO YOU
08. RENDEZVOUS feat. hard life
09. TOMORROW
10. Superpower
11. BE THE GROOVE
12. Need You Bad
13. Overnight
14. Rain
15. Pool
16. Journey
17. No Stress
18. LOOP
19. SWIM
20. GO!!
21. Do Well
22. º£Ìë
23. See You Again
¢£¡ãSIRUP 8th Anniversary Live ¡ØDIARY¡Ù¡ä
¡ÎÆüÄø¡Ï2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Î³«¾ì¡¿³«±é¡Ï16:00¡¿17:00
¡Î²ñ¾ì¡Ï²£ÉÍBUNTAI
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï»ØÄêÀÊ 9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎµÒ±é¡ÏDaichi Yamamoto / iri / showmore / TENDRE / WILYWNKA / YonYon *ABC½ç
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§https://x.gd/w9XyZK
¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡§https://x.gd/No7WX
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SIRUP ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SIRUP ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SIRUP ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SIRUP ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡SIRUP ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok