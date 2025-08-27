材料難の中、ドル買いと円売りが混在、ドル円１４８円台乗せる＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、材料難のなかでドル買いが先行。ドル円は東京市場での上昇が一服したあと、ロンドン時間には再び買われて148円台に乗せている。序盤はユーロドルの売りが目を引いた。1.16台前半から1.15台後半へと軟化している。これとともにユーロ円も171円台後半から171円台前半へ軟化。対ポンドでもユーロは売られている。昨日から引き続き仏政局不安がユーロ売り圧力となる面が指摘される。９月８日には仏内閣の信任投票が行われる予定だが、先行きは混とんとしている。ポンドドルも1.34台後半から前半へと下押しされている。ただ、ロンドン昼に近づくとクロス円は下げ渋っている。ユーロ円は171円台半ばへ、ポンド円は199円台乗せから198円台後半へと押し戻されたあと、再び199円に接近している。ユーロドルやポンドドルが安値付近で揉み合う間に、ドル円は高値を148.10台へと伸ばしてきている。欧州株や米株先物・時間外取引は売買交錯も足元ではやや買いが優勢。株式市場は米エヌビディア決算待ちとなっている。



ドル円は148円台前半での取引。東京早朝の147.30付近を安値に買われている。東京市場では148円手前で上値を抑えられ、ロンドン序盤にかけては147.60台まで反落した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともにドル買い圧力が広がり、148円台乗せから148.10台へと高値を伸ばしてきている。



ユーロドルは1.15台後半での取引。東京早朝の1.1649付近を高値に売られている。ロンドン時間には1.16台割れから安値を1.1577付近に広げている。ユーロ円は、東京市場で171.60付近から171.91近辺まで買われたが、その後は売りに押される展開。ロンドン序盤には安値を171.26付近まで広げた。足元では171円台半ばまでの下げ渋り。対ポンドでもユーロは軟調。前日からの仏政局不安が引き続きユーロの上値を抑えている。



ポンドドルは1.34台前半での取引。東京早朝の1.3483付近を高値に、その後は軟調に推移している。ロンドン時間には安値を一時1.3417付近まで広げた。ポンド円は東京市場で198.54付近を安値に199.03近辺まで買われた。その後は198.70付近まで反落も、ロンドン時間には再び199円に接近している。ユーロポンドは0.8643から0.8617近辺へと軟化。ユーロ売り・ポンド買いの動きが入っている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

