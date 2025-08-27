¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛOCHA NORMA¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì¤ËÅÐ¾ì¡Öµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
OCHA NORMA¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¿³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡ÊÎ¾AÌÌ¡Ë¤ò8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤È¤Ê¤ë27Æü¤ËÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È2¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï³«±éÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£10·î15Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀÆÆ£±ß¹á¤Ï¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢OCHA NORMA¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¿·¶Ê¡Ö½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤òÁáÂ®PR¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Öº£¤ò¤«¤ï¤¤¤¯À¸¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡£¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¡ÊËÌ¸¶¤â¤â¡Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¤â¶Á¤¯²Î»ì¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÊÆÂ¼É±ÎÉ¡¹¡Ë¤ÈÆ±¶Ê¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿·¶Ê¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢·¦ÅÄ¼·³¤¤¬¡ÖÌÀ¤ë¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Ë¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËSNS¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ËÌ¸¶¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤ò¹©É×¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Ãæ»³²Æ·îÉ±¤Ï¡Ö¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯Æü¤Î¥á¥¤¥¯¤äÅÅµ¤²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯Æü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Ç¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¹ËÜÎÜÍþ¤ÏMAZDA Zoom-Zoom ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¹Åç¤Ç»Ïµå¼°¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¹ËÜ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¡£°Õ³°¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÂ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸å¤í¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£60ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿É¸ýºÎÅÀ¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢10·î15Æü¤ËÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀÆÆ£¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢À®Ä¹¤·¤¿OCHA NORMA¤òÉðÆ»´Û¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£ÊÆÂ¼¤â¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ÇÉðÆ»´Û¤Ë²¿ÅÙ¤«Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¡£¶á¤¯¤ÇÀèÇÚÊý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔ°Â¡£¤Ç¤â¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤ò½ä¤ê¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢À®¸ù¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢»Ä¤ê2¥ö·î¤ò¤¤Ã¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢OCHA NORMA¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¤¤¤Ê¤êºÇ¿·¶Ê¡Ö½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï½÷À¤ÎÆâ¿´¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Æâ¤ËÈë¤á¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤À¡£
Â³¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Î¿·¶Ê¤Ë¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Ä¡¼¤Î¡ª¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×A¼ýÏ¿¡Ë¡¢¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×B¼ýÏ¿¡Ë¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø¤Î¥¯¥é¥¦¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂ¼¤Î¡ÖOn your marks¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
MC¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¤ÎÊ¹¤¤É¤³¤í¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆPR¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÆÂ¼¤Ï¡Ö¡Ö½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÎËÁÆ¬¤Î¡È¤í¤³¤ß¤¯¡ÊÅû°æßº¿´¡¦À¾粼Èþ¶õ¡Ë¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Åû°æ¤ÈÀ¾粼¤Î¶Ê¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤ò¡Ö¥¬¥Ä¥ó¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ï¡¢»ä¤âºÇ½éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥·¥Ó¤ì¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¾粼¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö¥µ¥Ó¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¶Ê¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¼ÂÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢¡Öº£Æü¤âÈäÏª¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏËÜµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Àè¤Ë²Î¤Ã¤¿¡Ö½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤È¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¿¨¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤À¡£À¾粼¤Î´ê¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¡¢¥µ¥Ó¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¡¢º£Æü°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î¶Ê¤ÏËè½µÅÚÍËÄ«7»þ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¥¤¥Ë¥ß¥Ë¥Þ¥Ë¥â¡ÙÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤ËºÆ¤Ó¡¢¡Ö½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Àè·î¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë³¤³°¡Ê¹á¹Á¡Ë¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿OCHA NORMA¡£2023Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Î¸ø±é¤òÃ£À®¡£º£Ç¯6·î7Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨128¸ø±é¤ò´°Áö¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Amazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù¤ËÊÆÂ¼¡¢À¾粼¡¢ËÌ¸¶¡¢Åû°æ¤¬¥¢¥¤¥É¥ëÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇÌö¿ÊÃæ¤À¡£º£²ó¤Î¿·¶Ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢10·î15Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë½é¤ÎÃ±ÆÈÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡¦Ìö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãOCHA NORMA 5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤/³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×È¯ÇäµÇ° ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ä
M1 ½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤
M2 ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Ä¡¼¤Î¡ª
M3 ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª
M4 Îø¤Î¥¯¥é¥¦¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥È
M5 ³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È
M6 ½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤
5th¥·¥ó¥°¥ë ¡Ö½÷¤Î°¦ÁÛ¤ÏÉð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤/³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×
2025Ç¯8·î27Æü(¿å)È¯Çä
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://www.helloproject.com/ochanorma/release/detail/EPCE-7950/
¢£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ë¥á¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¼çÂê²Î
https://gakkodeha-anime.com/
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¾ðÊó
¡ãOCHA NORMA 2025 LIVE at BUDOKAN ¡Á#OCHAnnel¡Á¡ä
10·î15Æü(²Ð)ÆüËÜÉðÆ»´Û
https://www.helloproject.com/ochanorma/event/detail/65710d8536b568208a499ab2ecfb9 ee886d254bb/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡Û9·î20Æü(ÅÚ) 12:00
¡ã¥Ï¥í¡ª¥³¥ó2025¡ä
½Ð±é¡§¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25/¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à/Juice=Juice/¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼/BEYOOOOONDS/OCHA NORMA/¥í¡¼¥¸¡¼¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë/¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸
8·î30Æü(ÅÚ)¡¦8·î31Æü(Æü) NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë(°¦ÃÎ)
https://www.helloproject.com/ochanorma/event/detail/db2deedacdd236cbcd894b8d653e11bfeb7055d5/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡OCHA NORMA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡OCHA NORMA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡OCHA NORMA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë X¡Êµì Twitter¡Ë
¢¡OCHA NORMA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë Instagram
¢¡OCHA NORMA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok