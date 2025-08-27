この記事をまとめると ■半世紀続く国道2号線の老舗店「お食事処 美沢」 ■圧倒的ボリュームとコスパに優れる名物メニューの数々が人気 ■お店のマスターは西日本の老舗デコトラクラブの会長も務める

半世紀の歴史を誇る国道２号線の名物ドライブイン

急速に数を減らしているドライブインや食堂といった運転手のオアシス。大型駐車場を完備するドライブインはプロドライバー御用達の場所としてはもちろん、地元の馴染み客にとっても欠かせない存在だ。今回紹介するのは国内でも最重要な路線のひとつである国道2号線沿いにある老舗ドライブイン「お食事処 美沢」。創業から半世紀を迎え、レトロ感が満載の店である。

山口県下松市街地から熊毛方面に向かって国道2号を走っていくとお店が見えてくる。そこがドライブイン美沢（現 お食事処 美沢）である。その歴史は古く、今も昔も地域に根ざした食堂だ。現在の建物は洋館のような外観だが、建て替え前は映画に出てきそうな旧き良きドライブインの姿そのものだった。

ちなみにドライブイン美沢の名前は、88歳を迎えていまも現役の初代店主、兼重美子さんの「美」と地名の「沢」に由来するそうだ。外の立て看板にはさまざまなメニューが並んでおり、初めて訪問する際は何系の飯屋なのだろうかと悩むかもしれない。

店内に入ると外観とのギャップに思わず驚かされる。壁一面には賑やかに貼られた写真や、所狭しと並ぶ膨大なメニュー。写真はこの店を訪れたお客さんたちの記念で、ドライバーやライダーが笑顔で写っている。メニューの多さに迷ってしまいそうだが、店の方に急かされることなくゆっくり選べるため、食べ盛りの子どもがいる家族連れにも安心しておすすめできる。

ボリューム満点！ 味も文句なし！

テレビで何度も紹介されるほど、メニューは多種多様だ。「日本一の上天丼」はテレビ番組で何度も紹介された逸品である。蓋が閉まらないほど天ぷらが盛られており、肝心の味も自ら「日本一」を名乗るだけのことはある。

ツーリング客に人気の「ライダー丼」は、とんでもないボリュームが魅力。エビフライやウインナー、野菜天をのせた天丼かと思いきや、その下には卵とじの牛丼が隠れている二段構成だ。お値段は1500円。「この内容でこの価格!?」というコストパフォーマンスは驚異的といえる。

さらに、この店では地域で唯一もんじゃ焼きも楽しめる。「長州もんじゃ」と銘打ち、バリエーション豊かなもんじゃがメニューに並んでいる。

いずれにしてもメニュー数が多いため、とりあえずマスターの兼重さんにおすすめを尋ねてみた。返ってきた答えは「どれもおすすめ」とのこと。どうやらこのやり取りそのものを楽しんでいるようだ。

今回、記者が注文したのはカツ丼とカレーうどんのセット。一般的なセットにありがちなハーフサイズではなく、どちらも単品サイズで提供される。さらに小鉢が4品付いており、ボリュームは申し分ない。カツ丼には鹿児島産の黒豚が使われており、やわらかな肉質と絶妙な味付けを堪能できる。

食事を堪能したあとは、手相鑑定士の資格をもつマスターに本格的な手相占いもお願いできる（ただし予約を入れるか、ピークタイムを避けたほうがいいだろう）。手相鑑定士の資格試験では、試験官数人の手相を見て、試験官の過去と未来をひとり以上当てるという試験があるそうだ。

そこで全員の過去と未来を当ててしまうというとんでもないエピソードをもつマスターは、地元のテレビやラジオ番組に手相占い師としても出演している。さらにこの店のマスターは、デコトラクラブの会長も務めている。西日本の老舗クラブ「全国美沢グループ」の兼重会長といえば、デコトラ愛好家なら誰もが知る存在だろう。

そのため、店内にはデコトラ写真のアルバムが保管されており、誰でも自由に手に取って見ることができる。そこに収められているのは昭和時代の余韻を感じさせる写真ばかりで、若き日のドライバーたちの姿はどこか微笑ましい。このように「お食事処 美沢」は話題にも事欠かない、昭和の時代から続く由緒正しいドライブインなのである。

●ショップインフォメーション

お食事処 美沢

0833-46-1071

山口県下松市大字山田68-2 11:00〜15:00／17:00〜22:00 [土・日] 11:00〜22:00

定休日:月曜日