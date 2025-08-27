Quwの新曲「yurei（ゆうれい）」が本日8月27日（水）に配信リリースを迎え、同曲のミュージックビデオが公開された。

「yurei」はコンポーザーmdrmが自分の記憶の中にある中学時代に過ごした夏の匂い・情景を楽曲に落とし込んだというもので、ゆったりとしたLo-fiサウンドの中にシューゲイザー要素を含んだ作品だ。

MVは公園のベンチに腰掛けて過ごすiの姿を印象的に映した作品となっており、映像のディレクションはmdrmが担当している。

Quw（きゅー）は「JAPANESE TAKUROKU INDIE POP」をコンセプトに活動をする男女2人組ユニットで、i（アイ/ボーカル）、mdrm（マドロミ/コンポーザー）の2人で構成されている。5月1日（水）にWARNER MUSIC JAPANよりリリースされた1st Digital Album『思惑』は、その収録曲「Night Walk」が全国30を越えるラジオ局のパワープレイに起用されるなど多方面の注目を集めた。

■Digital Single「kasumi」

2025年4月23日（水）配信

配信：https://quw.lnk.to/kasumi