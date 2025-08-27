男女2人組ユニットQuw、新曲「yurei」MVを公開
Quwの新曲「yurei（ゆうれい）」が本日8月27日（水）に配信リリースを迎え、同曲のミュージックビデオが公開された。
「yurei」はコンポーザーmdrmが自分の記憶の中にある中学時代に過ごした夏の匂い・情景を楽曲に落とし込んだというもので、ゆったりとしたLo-fiサウンドの中にシューゲイザー要素を含んだ作品だ。
MVは公園のベンチに腰掛けて過ごすiの姿を印象的に映した作品となっており、映像のディレクションはmdrmが担当している。
Quw（きゅー）は「JAPANESE TAKUROKU INDIE POP」をコンセプトに活動をする男女2人組ユニットで、i（アイ/ボーカル）、mdrm（マドロミ/コンポーザー）の2人で構成されている。5月1日（水）にWARNER MUSIC JAPANよりリリースされた1st Digital Album『思惑』は、その収録曲「Night Walk」が全国30を越えるラジオ局のパワープレイに起用されるなど多方面の注目を集めた。
■Digital Single「yurei」
2025年8月27日（水）配信
配信：https://quw.lnk.to/yurei
■Digital Single「kasumi」
2025年4月23日（水）配信
配信：https://quw.lnk.to/kasumi
