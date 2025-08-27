SHAZNAが2026年2月より、＜JAPAN and LATIN AMERICA tour＞を開催することが発表となった。

2月11日の大阪・心斎橋 MUSE HALLを皮切りに行われる国内ツアーでは、1997年〜2000年に行ったツアーと同じセットリストを各地で再現するとのこと。各会場ごとに異なるセットリストが披露される予定だ。

2026年3月には、メキシコ、ブラジル、チリを巡る自身初の南米ツアー＜LATIN AMERICA Tour＞も開催される。なお、国内ツアーは4月18日のヒューリックホール東京公演がファイナルとして実施されることも発表となった。

■＜JAPAN and LATIN AMERICA tour＞

▼国内ツアー

＜Tour’98 MOONLIGHT DREAM〜真夏の夜の夢〜＞

2月11日(水/祝) 大阪・心斎橋 MUSE HALL

open17:00 / start17:30

※スタンディング

＜Tour ’98-’99 “BRIGHT OF FAIRY”＞

2月21日(土) 宮城・仙台 darwin

open17:00 / start17:30

※指定席

＜Tour ’97-’98 “Dear My LOVERS”＞

2月28日(土) 埼玉・西川口HEARTS

open17:00 / start17:30

※スタンディング

＜Tour ’98 “SILVER AND GOLD”＞

3月01日(日) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH

open17:00 / start17:30

※スタンディング

▼南米ツアー

3月16日 MEXICO

3月18日 BRASIL

3月21日 CHILE

▼ツアーファイナル

4月18日(土) ヒューリックホール東京

open16:45 / start17:30

※全席指定 ●チケット

前売 ￥7,500-

当日 ￥8,500-

※1drink別・日本公演のみ

※前売で完売の場合、当日券はございません。

一般発売：12月13日(土)10:00〜

【FC『LOVERS』最優先予約(国内公演のみ)】

11月1日(土)12:00〜11月7日(金)23:59

※詳細後日発表

（問）DISKGARAGE：https://diskgarage.com/

■＜SHAZNA presents 歌姫降臨 -Beautiful Halloween Party II- 90’s SP＞

10月18日(土) 東京・赤羽ReNY alpha

10月19日(日) 東京・赤羽ReNY alpha

open16:15 / start17:00 ※両日共

▼DAY 1 (10月18日)出演

SHAZNA

CASCADE

Little Vampire

▼DAY 2 (10月19日)出演

SHAZNA

Moi dix Mois

ZIZ

※両日最後にセッション有

●チケット

前売 \7.500-

当日 \8.500-

※ドリンク代別・スタンディング

■＜CROSS ROAD Fest＞

【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール

open12:00 / start13:00

【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール

open10:30 / start11:30

▼DAY1 出演者 ※順不同

La’cryma Christi

SHAZNA

Plastic Tree

FAIRY FORE

Psycho le Cému

Waive

D’ESPAIRSRAY

▼DAY2 出演者 ※順不同

La’cryma Christi

PENICILLIN

FANTASTIC◇CIRCUS

SHAZNA

L‘luvia

Wyse

Waive

LM.C ●チケット

2日通し券：\25,000(税込)

1日券(各日)：\14,000(税込)

※全席指定

