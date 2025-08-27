SHAZNA、“1997年-2000年”再現ツアーと自身初の南米ツアーを2026年開催
SHAZNAが2026年2月より、＜JAPAN and LATIN AMERICA tour＞を開催することが発表となった。
2月11日の大阪・心斎橋 MUSE HALLを皮切りに行われる国内ツアーでは、1997年〜2000年に行ったツアーと同じセットリストを各地で再現するとのこと。各会場ごとに異なるセットリストが披露される予定だ。
2026年3月には、メキシコ、ブラジル、チリを巡る自身初の南米ツアー＜LATIN AMERICA Tour＞も開催される。なお、国内ツアーは4月18日のヒューリックホール東京公演がファイナルとして実施されることも発表となった。
■＜JAPAN and LATIN AMERICA tour＞
▼国内ツアー
＜Tour’98 MOONLIGHT DREAM〜真夏の夜の夢〜＞
2月11日(水/祝) 大阪・心斎橋 MUSE HALL
open17:00 / start17:30
※スタンディング
＜Tour ’98-’99 “BRIGHT OF FAIRY”＞
2月21日(土) 宮城・仙台 darwin
open17:00 / start17:30
※指定席
＜Tour ’97-’98 “Dear My LOVERS”＞
2月28日(土) 埼玉・西川口HEARTS
open17:00 / start17:30
※スタンディング
＜Tour ’98 “SILVER AND GOLD”＞
3月01日(日) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH
open17:00 / start17:30
※スタンディング
▼南米ツアー
3月16日 MEXICO
3月18日 BRASIL
3月21日 CHILE
▼ツアーファイナル
4月18日(土) ヒューリックホール東京
open16:45 / start17:30
※全席指定
●チケット
前売 ￥7,500-
当日 ￥8,500-
※1drink別・日本公演のみ
※前売で完売の場合、当日券はございません。
一般発売：12月13日(土)10:00〜
【FC『LOVERS』最優先予約(国内公演のみ)】
11月1日(土)12:00〜11月7日(金)23:59
※詳細後日発表
（問）DISKGARAGE：https://diskgarage.com/
■＜SHAZNA presents 歌姫降臨 -Beautiful Halloween Party II- 90’s SP＞
10月18日(土) 東京・赤羽ReNY alpha
10月19日(日) 東京・赤羽ReNY alpha
open16:15 / start17:00 ※両日共
▼DAY 1 (10月18日)出演
SHAZNA
CASCADE
Little Vampire
▼DAY 2 (10月19日)出演
SHAZNA
Moi dix Mois
ZIZ
※両日最後にセッション有
●チケット
前売 \7.500-
当日 \8.500-
※ドリンク代別・スタンディング
■＜CROSS ROAD Fest＞
【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール
open12:00 / start13:00
【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール
open10:30 / start11:30
▼DAY1 出演者 ※順不同
La’cryma Christi
SHAZNA
Plastic Tree
FAIRY FORE
Psycho le Cému
Waive
D’ESPAIRSRAY
▼DAY2 出演者 ※順不同
La’cryma Christi
PENICILLIN
FANTASTIC◇CIRCUS
SHAZNA
L‘luvia
Wyse
Waive
LM.C
●チケット
2日通し券：\25,000(税込)
1日券(各日)：\14,000(税込)
※全席指定
