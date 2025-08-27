世界バレー女子1次リーグ第3戦

バレーボールの世界選手権は25日、タイで女子1次リーグ第3戦が行われた。世界ランキング4位の日本は同8位のセルビアと対戦した。大会2連覇中の女王を相手に、第2セットは大接戦。30-28で取り切り、ネット上で興奮の声が続出した。

カメルーンに3-0、ウクライナに3-2で連勝し、すでに決勝トーナメント進出を決めていた日本。セルビアとの全勝同士の対戦を迎えた。第1セットを25-23で先取。第2セットも先行されながら追いつき、終盤は22-23の状況で投入された19歳の秋本が打点の高いスパイクを決めるなど、どちらも譲らない展開でデュースになった。

27-28とセットポイントを握られたが、ここから佐藤のブロックアウト、和田のサービスエースで逆転。最後は和田がスパイクを決め、30-28で2セットを連取した。

手に汗握る展開に、X上でもファンが「これだからバレーはおもしろい」「鳥肌やばい…！！」「ひとりでテレビの前でわーわー言ってます」「女子バレーアツすぎ飯作れません」「日本選手なんか華やかな方増えたなぁ」「今日の和田選手キレッキレ」などと興奮の声をあげていた。日本は2010年の銅メダル以来、15年ぶりのメダル獲得を目指す。



（THE ANSWER編集部）