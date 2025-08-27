¡È¥Û¥é¡¼¡ßÀÄ½Õ¡ß¥ä¥ÐT¡É¤Î¤ª¤â¤·¤í²½³ØÈ¿±þ¡ª¡¡¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡ÙºÇ¿·ºî¡¢¥¨¥â¤µÁ´³«¤ÎÁÞÆþ²ÎPV²ò¶Ø
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤è¤ê¡¢¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¡ÖSearching for Tank-top¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤óÁÞÆþ²ÎPV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯¸ø³«¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²èNo.1Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥ë¡¼¥×·¿¥Û¥é¡¼¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÀÆü¹áÌò¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¹â¹Ìò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ËÄ©¤à5¿Í¤Î¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ³¤²»¡Ê°ì¥ÎÀ¥Î¦¿ÍÌò¡Ë¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡ÊÁáÀîÌ¨Ìò¡Ë¡¢ÎëÌÚÊ¡¡ÊÅÄÊÕÂçÏÂÌò¡Ë¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡ÊÌÚ²¼Í¼ÓÌò¡Ë¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¡Ê»ÅÄ¹ÒÌò¡Ë¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤Î¼ö¤¤¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÆæ¤Î½÷Ìò¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¤¬Í¼Ó¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿¼Ìë0»þ¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸Æü¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡×¡£ÌÀÆü¹á¤È¹â¹¤¬¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡×¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿Ä¾¸å¡¢¹â¹¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌÀÆü¹á¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î3Ç¯¸å¡¢Î¦¿Í¤¿¤Á5¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ·±àÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÁ´¿È·ì¤À¤é¤±¤Î¾¯½÷¡ÈÀÖ¤¤¿Í¡É¤¬¸½¤ì¡¢Èà¤é¤ÏÌµ»´¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¤½¤³¤ÏÆ±¤¸Æü¤ÎÄ«¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯Î¦¿Í¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÌ±Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¹â¹¤¬¸½¤ì¤ë¡£¹â¹¤Ï3Ç¯´Ö¡¢Îø¿´¤ò´ó¤»¤ëÌÀÆü¹á¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£6¿Í¤Ï¡È¼ö¤¤¤ÎÏ¢º¿¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤¿ÌÀÆü¹á¤òµß¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¡ÈÀÖ¤¤¿Í¡É¤Î¶²ÉÝ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡½¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¡ÖSearching for Tank-top¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥á¥í¥³¥¢¡×¡ß¡Ö°ìÅÙÄ°¤¯¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½¨°ï¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÃË½÷¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡£ÁÞÆþ²Î¡ÖSearching for Tank-top¡×¤Ï¿ð¡¹¤·¤¤ÀÄ½Õ´¶¤È¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¤É¤³¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Î»ì¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢µÛ°úÎÏÈ´·²¤Î°ì¶Ê¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¤Ï¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤Ê¤É¾Ð´éÃÆ¤±¤ë¡È»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¡É¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¡¢¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È¥¨¥â¤µÁ´³«¡É²èÁü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤ÆÁÞÆþ²Î¡ÖSearching for Tank-top¡×¤Î·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¿¼Ìë¤ÎÍ·±àÃÏ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶õ¤Î´½¤òÁ°¤ËÆÍÇ¡½¸¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯Î¦¿Í¡¢Ì¨¡¢ÂçÏÂ¡¢Í¼Ó¡¢¹Ò¡£5¿Í¤¬½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÈÀÖ¤¤¿Í¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤Ë¥«¥é¥À¤òÃµ¤¹¾ìÌÌ¤ä¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Í·±àÃÏ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËþµÊ¤¹¤ëÆüÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·àÃæ±ÇÁü¤¬·Ò¤®¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈÇØ¶Ú¤ÎÎä¤ä¤«¤µ¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëPV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤¢¤¦·è»à¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ÌÀÆü¹á¤Î¡Ö»ä¤Î¥«¥é¥À¡¢Ãµ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬¡£¡È¼ö¤¤¤ÎÏ¢º¿¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤¿ÌÀÆü¹á¤òµß¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¡ÈÀÖ¤¤¿Í¡É¤Î¶²ÉÝ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë6¿Í¡£¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë--¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢8·î28Æü¤Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¤Î8Ì¾¤¬²Æº×¤ê¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ëYouTube´ë²è¤¬¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤È½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ý¯°æ¡¦°ÂÀÆ¡¦ÎëÌÚ¡¦ËÜÅÄ¡¦µÈÅÄ¡¦Æá¿Ü¤Î6Ì¾¡£ÃË½÷¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤ò¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ´ë²è¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥Ä¤¯·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
