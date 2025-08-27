シンガーソングライター・tsunaが、2025年第2弾配信シングルとなる「泣いて、それでも」を本日8月27日(水)にリリースした。

本楽曲は、現在大学4年生となるtsunaが卒業制作として作り、夢を追い続けるすべての人へ贈る、新たな一歩を踏み出す力強い勇気を与える応援歌。葛藤や苦しみに直面しても過去の努力や、何よりも“自分”を信じて前に進もう、というメッセージをtsunaの強みであるパワフルなハイトーンボイスで歌い上げた爽快感溢れる楽曲に仕上がっている。作詞・作曲はtsuna本人が担当し、編曲は前作「さよならハッピーエンド」に続きShuya Masayoshiが手がけた。

さらに、アーティスト活動再開後初となるミュージックビデオも公開となった。数々のアーティストのMV監督やライブカメラマンとして活躍するエド ソウタが監督を務め、女子サッカー部員として練習に励むキャストにはseju所属の新進気鋭の俳優、芽日子(めいこ)が、画家として日々絵を描き続けるキャストにはモデル・俳優としてグローバルに活躍するhyomaが出演。それぞれの夢に向かって努力や葛藤をする姿を収めた青春を象徴するような映像になっている。青空の下で歌唱するtsunaのシーンにも注目だ。

配信シングル「泣いて、それでも」

2025年8月27日(水)配信リリース

https://tsuna.lnk.to/Naite-Soredemo

