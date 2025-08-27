プロ野球のファームは27日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計6試合が行われた。

巨人は楽天戦（オーエンスタジアム江戸川）に8―2。岡田が8回に8号ソロ、湯浅が8回の1号2ランなど2安打3打点、三塚が3安打3打点をマークした。先発の育成選手・松井は4回4安打4奪三振2失点で、2番手・高橋が2回2安打2奪三振無失点で4勝目（6敗）。楽天先発の育成選手・古賀は5回7安打3失点で4敗目（4勝1セーブ）。育成選手の永田が2安打1打点、浅村が2安打。

日本ハムは西武戦（鎌ケ谷）に3―2で逆転サヨナラ勝ち。9回に今川の5号ソロで同点に追い付き、2死後に細川がサヨナラの中前打を放った。今川、細川とも2安打。先発のドラフト2位・藤田琉（東海大相模）は2回無安打2奪三振で無失点。西武先発・菅井は5回5安打1失点。平沢が9回に8号2ラン。蛭間が2安打をマークした。

ヤクルトはDeNA戦（戸田）に5―1。先発・高橋が1回無安打無失点で、3番手・石川が5回4安打1失点（自責0）で2勝目（3敗）を挙げた。浜田が3安打2打点、武岡が2安打2打点。DeNA先発のドラフト4位・若松（四国・高知）は3回4安打4奪三振3失点で2敗目（2勝）。度会、東妻が2安打。

オリックスは広島戦（由宇）に5―2で逆転勝ち。先発の育成選手・芦田は4回6安打1失点で、4番手・阿部が1回1安打1奪三振無失点で1勝目（3セーブ）。横山聖が9回に2号2ラン。茶野が3安打、来田が2安打1打点をマークした。広島先発・遠藤は6回8安打6奪三振で1失点。田村が3安打、磯村が2安打。

中日は阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に3―1で逆転勝ち。先発・草加が7回5安打1失点で1勝目を挙げた。尾田が2安打。阪神先発・西勇は5回7安打3失点で3敗目（3勝）。育成選手の福島が2安打をマーク。