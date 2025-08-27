スカパラ、「Action (VS. 稲葉浩志)」MVティザー公開。MV本編は9/3にプレミア公開
東京スカパラダイスオーケストラのニューシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」のMVティザー映像が公開された。
今週8月25日に「Action (VS. 稲葉浩志)」の音源が突然発表され、全国70局以上がオンエアゲリラ解禁に参加し、日本中を巻き込んだ電波ジャック級の解禁となった本楽曲。
ミュージックビデオは9月3日（水）20時にプレミア公開されることが決定した。それに先駆けて、今回ミュージックビデオのティザー映像が公開された。
本映像ではミュージックビデオの冒頭のみが公開されており、稲葉浩志がマイクに向かって歩みを進める姿が、無彩色の世界でシンプルに映し出されている。映像中に唯一響く革靴の音が、緊迫感あふれる情景を演出し、これから展開されるミュージックビデオへの期待を引き上げる。
ミュージックビデオのプレミア公開には、スカパラメンバーもコメントで参加するとのことだ。なお、ミュージックビデオはシングルCD+Blu-ray盤に収録される。シングルは本日よりiTunesでのダウンロード予約（Pre-order）プレオーダーも開始。
◾️「Action (VS. 稲葉浩志)」
2025年9月3日（水）発売
Pre-add/Pre-save：https://tokyoska.lnk.to/Action
予約：https://tokyoska.lnk.to/20250903SG
[CD＋Blu-ray盤]
価格：￥1,950（税込）品番： CTCR-40415/B
[CD only盤]
価格：￥1,050（税込）品番：CTCR-40416
-CD-
01. Action (VS. 稲葉浩志)
02. タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)
- Blu-ray -
01. Action (VS. 稲葉浩志) -Music Video-
◆店舗別購入者特典情報
・FC PARADISE：アクリルスマホスタンド（ミニサイズ）
・TOWER RECORDS：A4クリアファイル
・ローソンHMV：缶バッジ
・TSUTAYA RECORDS：アクリルコースター
・Amazon.co.jp：ステッカー
・セブンネットショッピング：アンブレラマーカー
・楽天ブックス：ポストカード
・新星堂 WonderGOO：マグネット
・OTHER SHOP(応援店)：丸型クリアうちわ