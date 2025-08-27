ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が27日まで更新された自身のポッドキャスト番組「On Base」に出演。24日（日本時間25日）の敵地パドレス戦で、ドジャース・大谷翔平投手（31）への厳しい野次を飛ばしたファンについて言及した。

ドジャース―パドレスの首位決戦。試合中にネット裏にドジャースの選手たちへ「真ん中に投げてもらえよ！」「翔平は30歳だろ！まだ打てんのか？ホームラン打てるか見せてみろよ！」など厳しい野次を飛び続けるファンがいた。

しかし大谷は9回1死、パドレス・松井裕樹投手（29）から日米通じて初めての一発となる右中間への45号ソロを叩き込んで、日本のファンが名付けた“野次将軍”のファンを黙らせた。生還後はヤジられ続けたファンに、笑顔でハイタッチする粋な“仕返し”をしていた。

打順が2番のベッツは、デッキにいる時から大谷への野次は聞こえていたという。「翔平…頼むからコイツを黙らせてくれ！」と願っていたと明かした。

ベッツの願い通り、大谷は豪快な1発を叩き込んだ。その瞬間デッキにいたベッツは、“野次将軍”をじっと見つめて「ほらな！今なら何も言えないだろ！」と思っていたという。

番組ゲストだった昨季までチームメートで現レッズのギャビン・ラックスは「翔平はこいつに何か言ったの？」と質問。ベッツは「実際に何を言ったかわからないけど、とにかくあの男はひたすらに喋っていた。でも最後はスポーツマンだったよ」と回答した。