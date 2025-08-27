有華が新曲「bad ending」を9月3日(水)にデジタルリリースすることが決定した。

本作は四季をめぐる思い出を描いた、誰もが共感できるエモーショナルな失恋ソング。聴く人それぞれの記憶を呼び起こし、切なさの中に温かさを残す一曲に仕上がっている。今作品はきゃないなどの編曲を手がけている鹿3との共作となっている。また、Apple MusicとSpotifyではPre-add/saveも開始している。

さらに、8月28日（木）には有華がDJを務めるFMヨコハマ(84.7MHz)『Kiss & Ride』(12:00-15:00)にて楽曲が初オンエアされる予定だ。

有華は本作をひっさげ、9月5日(金)にはBLUE NOTE PLACEにて＜有華 LIVE 2025 at BLUE NOTE PLACE＞を開催。一夜限りのスペシャルライブを繰り広げる。

Digital Single「bad ending」

2025年9月3日（水）配信スタート

Pre add/save： https://lnk.to/YUKA_badending

＜有華 LIVE 2025 at BLUE NOTE PLACE＞

2025年9月5日(金)BLUE NOTE PLACE

[1st] OPEN：17:00 LIVE START 18:00

[2nd] OPEN：19:45 LIVE START 20:45

料金：\4,500 (税込)

URL：https://www.bluenoteplace.jp/live/yuka-250905/

