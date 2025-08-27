沖縄出身SSW・佐久間 龍星、「Slow brew morning」リリース。コーヒーとライフスタイルを掛け合わせたメッセージ
沖縄出身のシンガーソングライター佐久間 龍星（読み：サクマリュウセイ）が、デジタルシングル「Slow brew morning」を本日8月27日に配信リリースした。
この「Slow brew morning」は、少し早く起きた朝に淹れたコーヒーを飲みながらインスパイアされた感情を描いた楽曲。
コーヒーとライフスタイルを掛け合わせたメッセージが、TAKU from 韻シストの奏でるLo-fiなビートと相まって何度でもループして聴きたくなる、心地良いサウンドに仕上がっている。
「Slow brew morning」
2025年8月27日(水)
配信リンク：https://ryuseisakuma.lnk.to/Slowbrewmorning
作詞: 佐久間 龍星
作曲: TAKU from 韻シスト
Produced by TAKU from 韻シスト / groovillage
レーベル: UCHIWA LABEL
