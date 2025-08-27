沖縄出身のシンガーソングライター佐久間 龍星（読み：サクマリュウセイ）が、デジタルシングル「Slow brew morning」を本日8月27日に配信リリースした。

この「Slow brew morning」は、少し早く起きた朝に淹れたコーヒーを飲みながらインスパイアされた感情を描いた楽曲。

コーヒーとライフスタイルを掛け合わせたメッセージが、TAKU from 韻シストの奏でるLo-fiなビートと相まって何度でもループして聴きたくなる、心地良いサウンドに仕上がっている。

「Slow brew morning」

2025年8月27日(水)

配信リンク：https://ryuseisakuma.lnk.to/Slowbrewmorning 作詞: 佐久間 龍星

作曲: TAKU from 韻シスト

Produced by TAKU from 韻シスト / groovillage

レーベル: UCHIWA LABEL