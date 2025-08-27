「イギリス・ロンドン生まれ、日本育ち」で知られていた人気女子レスラーが、“生誕の地”に王者として凱旋。「誕生直後から一度も故郷の土を踏んでいなかった」という意外な事実も明らかになった。

【画像】日本人美女、生誕の地で“映え自撮り”ショット

WWEスーパースターのジュリアが自身のXを更新。WWEツアーで訪れたロンドンを満喫する写真とともに、意外な事実を明かし、ファンの間で大反響を呼んでいる。

セルフィーなどを投稿したジュリアは、「ロンドンに生まれて以来、初めての帰郷」とキャプションを添えて投稿。写真には観光スポットとして人気のセント・パンクラス駅やロンドン中心部の街並みが映されており、ヨーロッパ転戦を楽しむ様子がうかがえる。

ファンもこの投稿に熱く反応。「楽しんで、GOAT！」「ようこそおかえり。素晴らしい一日を過ごして。ヨーロッパがあなたを愛しています！」といった歓迎の言葉や、「試合を見るのが楽しみです。愛しています、ジュリア！」といった応援コメントが相次いだ。

日本時代から「ロンドン出身、千葉育ち」と紹介されてきた彼女にとって、女子US王者としての凱旋は特別な意味を持つ。ジュリアはイタリア人の父と日本人の母がロンドンで出会い、ジュリアが1歳の時に日本へ移住したとされている。

生まれて以来――実に30年の時を経ての生誕地への帰郷。彼女のロンドン滞在は、単なる旅行報告ではなく、キャリアとバックグラウンドが交差する貴重な瞬間となり、ファンに深い感慨を与えた。

