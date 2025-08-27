£Ô£Â£Ó¡¦º´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¡¢¡ÖÁ´°÷Ì¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤¬£Í¡×¤Ê£³¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþ½÷Â·¤¤Æ§¤ß¡×¡Ö£³¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤Îº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£¹¾Ë¨¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¤³¤ÎÆü¤â¤È¤Ã¤Æ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê£²¿Í¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¾Ð´é¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¤ß¤æ¤Á¤ã¤ó¤â¡ªÁ´°÷Ì¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤¬£Í¡×¤È¤Ä¤Å¤êÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡ÖÈþ½÷Â·¤¤Æ§¤ß¡¡Èþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡¡¥Þ¥¤¥Í¤×¤¥¤Ï¹¹¤Ë²Ä°¦¤µ¤Þ¤Ç¡¡¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö£³¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£