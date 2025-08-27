サンスター文具は、“自動芯出し機構”を搭載したオートマチックシャープペン「ノクフリー」シリーズ（2023年発売）から、軸素材にメタルを採用した新モデル「ノクフリーメタル」（全6種）を8月下旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定となっている。

一昨年に発売した「ノクフリー」シリーズから、軸素材にメタルを採用した新モデルが登場する。ノクフリーは、芯が自動で送り出される“自動芯出し機構”を搭載したシャープペンで、筆記中にペン先が紙面に当たることで芯が上下運動し、自動的に芯が出る仕組みになっている。そのため、本体サイドのノック操作は使い始めの1回だけ。従来のように書きながら何度もノックする必要がないため、集中力が途切れることなく書き続けることができる。ノックの手間から解放されることで、時間を効率的に使える“タイパ（タイムパフォーマンス）”の向上にもつながり、さらに筆記に集中できるため、勉強や仕事の効率化をサポートする。



「ノクフリーメタル」

ノックキャップを外さずに、上部から芯を直接装填できるスマートな構造を採用した。わずらわしい細かいパーツの取り外しが不要なため、芯をスムーズに補充できる。

持ち手部分には3ヵ所に配置された「ライングリップ」を搭載した。指先が自然と正しい位置に収まるように設計されており、ユーザーが無意識に正しい三点持ちを実現できるようにサポートする。また、芯先には金属製のガイドパイプを採用。芯折れを防ぎ、安定した筆記を実現する。機能性とデザイン性を兼ね備えた一本となっている。

［小売価格］各1650円（税込）

［発売日］8月下旬

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp