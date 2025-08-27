東芝ライフスタイルは、「抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX」を搭載したドラム式洗濯乾燥機ZABOON（ザブーン）の洗浄および乾燥性能をさらに進化させた「TW−127XP5」を10月から発売する。

新製品では、ウルトラファインバブル水と洗剤を高濃度で混ぜ合わせた高濃縮洗剤液を洗い始めに衣類へすばやく浸透させる「高濃縮ワイドシャワー」を新搭載し、洗浄性能の向上を実現した。洗剤量や使用水量を変えずに洗濯運転時間を約35分から約30分に（同社2024年度モデルTW−127XP4（12kg約35分）と2025年度モデルTW−127XP5（12kg約30分）の液体洗剤の、自動投入機能使用時の洗濯運転時間。手動投入時は約33分）短縮した。また、新たに改良したヒートポンプユニットによって、洗濯・乾燥運転時間を約96分から約87分（同社2024年度モデルTW−127XP4（12kg約96分）と2025年度モデルTW−127XP5（12kg約87分）の洗濯・乾燥運転時間との比較 日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法（2009年11月19日改定）」による。室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などによって、運転時間が増減する）に短縮し、乾燥性能も進化させている。

近年、共働き世帯の増加に伴い、家電製品には家事の効率化が求められている。同社調査（同社調べ 5月 調査方法：インターネットリサーチ 対象：ドラム式洗濯乾燥機購入者 n＝309）においても、ドラム式洗濯乾燥機購入時の重視点として、洗濯・乾燥運転時間の速さが上位に挙げられている。



「高濃縮ワイドシャワー」（イメージ）

新製品では、従来の2本の循環シャワーに加え、ウルトラファインバブル水と洗剤を高濃度で混ぜ合わせた高濃縮洗剤液を、衣類にすばやく浸透させる「高濃縮ワイドシャワー」を1本追加した。洗い始めに、広範囲に高濃縮洗剤液を衣類に直接噴射することで繊維の奥のガンコな汚れを浮かせ高い洗浄効果を発揮する。これによって、従来機種から洗剤量や使用水量を変えずに、洗濯運転時間を約35分から約30分に短縮した。

また、業界トップクラスの乾燥容量（国内家庭用ドラム式洗濯乾燥機において（洗濯〜乾燥・乾燥容量）。8月26日現在）を誇るヒートポンプ除湿乾燥機能「ふんわリッチ速乾」は、熱交換動作を最適化した新改良のヒートポンプユニットによって、洗濯・乾燥運転時間を約96分から約87分に短縮。さらに、乾燥時に運転状況をセンサーで制御し無駄な電力消費を抑え、1回あたり約21円（消費電力量約670Wh［電気代］電力料金目安単価31円／kWh（税込）、家電公取協調べ（2022年7月改定）。電気代はあくまで目安であり、衣類の状況と使用環境によって異なる）の節電運転を可能とした。その他、新しい排水フィルターは穴の形状を改良したことで糸くずなどをしっかりキャッチし、溜まったゴミも簡単に手入れできる。液晶操作パネルは、9.2インチの大型カラータッチパネルを採用。直感的に操作できるなど、より使い勝手を向上させている。

新たな特長として、新搭載「高濃縮ワイドシャワー」では、洗浄性能の向上と洗濯運転時間の短縮を実現した。「新ヒートポンプユニット」では、洗濯・乾燥運転時間の短縮、節電性を向上させた。「新排水フィルター」では、しっかりキャッチした糸くずが絡まらず、手入れ性が向上した。見やすく直感的に操作しやすい9.2インチの「新大型カラータッチパネル」を搭載している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月

東芝ライフスタイル＝https://www.toshiba-lifestyle.com/jp