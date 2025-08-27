ゴディバ ジャパンが運営するGODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）では、8月27日から、注目のシェフとの3連続コラボレーションパフェ企画を開始する。第1弾では、Maison heureuxの石内シェフとのコラボレーションによる「秋栗とショコラのモンブランパフェ」（イートインのみ）を、期間限定で販売する。

注目のシェフとのコラボレーションパフェ企画の第1弾は、Maison heureuxの石内シェフとコラボレーションした秋の季節にぴったりなパフェ。「秋栗とショコラのモンブランパフェ」は、熊本・阿蘇の和栗を使ったマロンクリームに、ヘーゼルナッツチョコソフトと実山椒のシュトロイゼルを合わせた。チョコレートとレモンのジュレ、カシスソースが彩りと酸味を添える、奥深い味わいを楽しんでほしいという。

シュトロイゼルとは、粉、バター、砂糖などを混ぜてポロポロの粒状にしたもの。トッピングの栗は阿蘇産ではない。

「Maison heureux（メゾンウル）」のシェフ・パティシエ 石内恵氏は、製菓専門学校卒業後、パティスリーで勤務しその後、代々木上原のパティスリーBIEN−ETREでパフェに出会いbeauty connection銀座のシェフに就任。2024年4月、自身の店舗であるMaison heureuxを清澄白河にオープン。ひと匙ごとに味わいの変化があり、五感で楽しめるパフェの提供を目指している。

［小売価格］2200円（税込）

［発売日］8月27日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp