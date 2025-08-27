フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

【素敵ブルー】を最大限に生かす配色オフィスコーデ初めましての相手にも信頼感を抱かせるオフィスの有効配色

出典: 美人百花.com

ブルー×ベージュ

優しげトーンのベージュと水色で好印象を獲得して。

ジャケット\13,990／UNFILO（オンワード樫山） ブラウス\6,490／NATURAL BEAUTY BASIC スカート\15,400／Noëla バッグ\60,500／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス） 靴\26,400／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

品格がグッと高まるネイビー×水色をオフィスの味方に

ブルー×ネイビー

ネイビーカーデに効いた白のラインが品格を表現。流れるようなプリーツスカートで、洗練されたオフィス服へ誘導。

カーディガン\15,400／リランドチュール スカート\26,400／イチエ（シュガー・マトリックス） バッグ\16,940／ペルケ（アンビリオン） 靴\19,800／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

絶妙な寒色グラデがリュクスなおしゃれ

ブルー×グレー

ツヤ感のあるジャケットが大人顔。

ジャケット\23,100／マイストラーダ ニット\5,940／MERCURYDUO（MERCURYDUO ルミネエスト新宿店） スカート［セットアップ価格］\15,950／リリアン カラット バッグ\36,300／クリスチャン ヴィラ（アンタイトル） 靴\9,900／CHARLES & KEITH

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚