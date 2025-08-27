　本日の日経平均株価は、エヌビディアの決算発表を前に半導体関連の一角が買われ、前日比125円高の4万2520円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は31社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、国内コンサル受注順調で25年12月期業績予想を上方修正したＮＪＳ <2325> [東証Ｐ]、25年9月末時点の株主から株主優待制度を導入する日本空調サービス <4658> [東証Ｐ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1967> ヤマト　　　　東Ｓ　建設業
<2173> 博展　　　　　東Ｇ　サービス業
<2296> 伊藤米久ＨＤ　東Ｐ　食料品
<2325> ＮＪＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<2924> イフジ産業　　東Ｓ　食料品
<3271> グローバル社　東Ｓ　不動産業
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3543> コメダ　　　　東Ｐ　卸売業
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品

<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4377> ワンキャリア　東Ｇ　情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<5290> ベルテクス　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6040> 日本スキー　　東Ｇ　サービス業

<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6957> 芝浦電子　　　東Ｓ　電気機器
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7539> アイナボＨＤ　東Ｓ　卸売業
<7552> ハピネット　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<9051> センコン物流　東Ｓ　陸運業
<9275> ナルミヤ　　　東Ｓ　小売業
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業

<9887> 松屋フーズ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース