本日の【上場来高値更新】 ＮＪＳ、日本空調など31銘柄
本日の日経平均株価は、エヌビディアの決算発表を前に半導体関連の一角が買われ、前日比125円高の4万2520円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は31社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、国内コンサル受注順調で25年12月期業績予想を上方修正したＮＪＳ <2325> [東証Ｐ]、25年9月末時点の株主から株主優待制度を導入する日本空調サービス <4658> [東証Ｐ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1967> ヤマト 東Ｓ 建設業
<2173> 博展 東Ｇ サービス業
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ 食料品
<2325> ＮＪＳ 東Ｐ サービス業
<2924> イフジ産業 東Ｓ 食料品
<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業
<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業
<3543> コメダ 東Ｐ 卸売業
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4377> ワンキャリア 東Ｇ 情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6040> 日本スキー 東Ｇ サービス業
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6957> 芝浦電子 東Ｓ 電気機器
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ 卸売業
<7552> ハピネット 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<9051> センコン物流 東Ｓ 陸運業
<9275> ナルミヤ 東Ｓ 小売業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9887> 松屋フーズ 東Ｐ 小売業
