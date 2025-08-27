首に巻いたりバッグに付けたり、ヘアアレンジに使ったり……スカーフがあればONもOFFもおしゃれに見えるし、レディ感もぐっとアップ！ スカーフが着こなしの主軸の外資系営業OL、茉由のテクニックをぜひ参考にしてみて♡

外部との予定がある日はスカーフをプラスして好印象な華感をゲット！

使ったのはこのスカーフ！

出典: 美人百花.com

水彩画のようなブルーフラワーで凛とした女性らしさを。オフホワイトのベース×深みのあるブルーフラワーで高貴に。ブラウンのパイピングで輪郭をきりっと締めて。

スカーフ\6,160/FRAY I.D

DAY1:クライアントとランチMTGがある日

出典: 美人百花.com

スカーフをリングに通して顔まわりにスマートな華感。ブラウスとスカーフのブルーグラデで清楚に♡ ＋リングは、簡単にスカーフのシルエットがおしゃれにキマるイチ押しアイテムです。

シャツ\4,991/クチュール ブローチ(ワールド プレスインフォメーション) スカート\11,990/PROPORTION BODY DRESSING スカーフ\6,160/FRAY I.D スカーフに付けたリング\28,600、イヤリング\49,500/ともにケンゴ クマ プラス マユ(ヴァンドームヤマダ) 腕時計\34,100/リップ(エイチエムエスウォッチストア 表参道)

DAY2:グループ会社合同で勉強会の日

出典: 美人百花.com

初めて顔を合わせる人も多いから好印象コーデを徹底したいところ。多くの人と顔を合わせるお仕事dayは顔まわりに清潔感のある華やぎを。寒色系スカーフ＆パールの相乗効果できれいめ美人に。

ジャケット\23,980/FRAY I.D ジャケット＆ワンピ(ワンピのみ着用)\17,996/NATURAL BEAUTY BASIC スカーフ\6,160/FRAY I.D イヤリング\16,500/ランバン オン ブルー(ヴァンドームヤマダ) ネックレス\29,700/モニス(14 SHOWROOM) バッグ\13,900/CHARLES & KEITH 靴\7,700/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

掲載：美人百花2025年9月号「『週4でスカーフを使う』茉由OLのお仕事通勤1カ月着回し」

撮影/前田晃(Ｍaettico)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/宮本茉由 構成・文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集