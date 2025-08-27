Îä¤¨¡¢´¥Áç¡¢ÈèÏ«¡¢ÉÏ·ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤é¥³¥ì¿©¤Ù¤Æ¡ª¡Ú¼òÇôÆþ¤êÆÚ½Á¥ì¥·¥Ô¡Û
»þ´Ö¤«゙¤Ê¤¤Æü¤ä¿©Íß¤«゙¤Ê¤¤¤È¤¤Æ゙¤â¡¢Í¥¤·¤¯¥Ï゚¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥·゙¤Æ゙¤¤ëÌôÁ·¥¹¡¼¥Õ゚¡£¼òÇô¤òÆþ¤ì¤ë¤¿゙¤±¤Æ゙ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤«゙ÇÜÁý¡£¶ñºà¤Ï¹¥¤ß¤Î¿©ºà¤ËÂØ¤¨¤Æ¤âOK¡ª¡¡¼òÇô¤«゙¶ì¼ê¤Ê¤éÌîºÚ¤ÈßÖ¤á¤Æ¤«¤é¼Ñ¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥ë¥È゙¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¥Ï゙¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä40g
¤·゙¤ã¤«゙¤¤¤â¡Ä1¸Ä
Âçº¬¡Ä3cmÄ¹¤µ
¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ä70g
¤¿゙¤·½Á¡Ä300ml
¼òÇô¡ÄÂç¤µ¤·゙1/2
¤ß¤½¡ÄÂç¤µ¤·゙1
ÊÆÌý¡ÄÂç¤µ¤·゙1/2
ÀÄ¤Í¤゙¡Ä1ËÜ
¤Ë¤ó¤·゙¤ó¡Ä3cmÄ¹¤µ
ºî¤êÊý
1.ÆÚÆù¤Ï3cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤·゙¤ã¤«゙¤¤¤â¤ÏÍðÀÚ¤ê¡¢Âçº¬¡¢¤Ë¤ó¤·゙¤ó¤Ï3¡Á4£í£íÉý¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï²¼¤æ¤Æ゙¤·¤Æ¤Ò¤È¸ýÂç¤Ë¤Á¤゙¤ë¡£
2.Æé¤ËÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÆÚÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£¿§¤«゙ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é1¤ÎÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£
3.¤¿゙¤·½Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢Ê¨¤¤¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤È゙¼Ñ¤ë¡£¤ß¤½¤È¼òÇô¤ò¼Ñ½Á¤Æ゙¤Î¤Ï゙¤·¤ÆÍÏ¤Æþ¤ì¤ë¡£¤ªÏÐ¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¢¤ì¤Ï゙¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿ÀÄ¤Í¤゙¤ò¾þ¤ë¡£
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯9·î¹æ¡Ö²Æ¤ÎÈè¤ì¤Ë¤æ¤ëÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¡×
ÎÁÍý/»³ÅÄÆàÈþ »£±Æ/Ê¡°æÍµ»Ò ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/ÌÚÂ¼ÍÚ ¹½À®¡¦Ê¸/Ä¹Ã«ÀîÃÕ½í ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô