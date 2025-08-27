【ZARAの新作】がセンス良すぎ！ 40・50代こそ狙いたい♡「おしゃれシューズ」

なんだかコーデがパッとしない……。そんな40・50代のコーデをセンスよくあか抜けさせるなら、足元に注目してみて。シューズを変えるだけで、いつものコーデもグッと新鮮な気分で楽しめるかも。今回はおしゃれを格上げできそうな【ZARA（ザラ）】の「新作シューズ」を厳選しました。

上品に履ける軽やかスニーカー

【ZARA】「エラスティック スポーツバレリーナ」\6,590（税込）

カジュアルさと女性らしさを両立した、新作のバレリーナシューズ。素材のコントラストやステッチが効いたアッパーと、落ち着いた色味が大人っぽく上品に楽しめそうです。ゴムストラップでアクティブな印象を与えつつ、華奢なラインが魅力でコーデのアクセントにぴったり。ソックスを合わせてスポーティにしたり、素足でさらりと抜け感を出したりするのもおすすめです。

気軽に履けてきちんと感も演出

【ZARA】「チャンキーソール ミュールローファー」\5,990（税込）

サッと履きやすいミュールタイプのローファー。ペニーストラップやタッセルディテールのあるクラシカルなデザインで、きちんと感をキープできそう。高さ5cmのチャンキーソールで、スタイルアップ効果も期待できます。ラフなデイリーコーデも、センスよくきちんと感のあるシューズを足元に添えれば、一気にこなれて見えるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M