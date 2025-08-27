¡ÚÆÈ¼«¡ÛËÜ¿ÍÄ¾·â¡ªÊ¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô¤ÎÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¤¬¡ÖM-1¡×½Ð¾ì¤Ø¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¿¹ÃÒ¹»ÔÄ¹¤È¤Î¡È»ÔÄ¹ÂÐ·è¡É¸«¤é¤ì¤ë¤«¡©
Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô¤ÎÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¤¬¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
6·î¤Ë¤Ï¡¢»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¿¹ÃÒ¹»ÔÄ¹¤¬¡ÖM-1¡×½Ð¾ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·è¾¡¤Ç¡È»ÔÄ¹ÂÐ·è¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥ÓÌ¾¡Ö»ÔÄ¹²ÝÄ¹¡×¤Ç¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×½Ð¾ì¤òÈ¯É½
¶Ã¤¤ÎÈ¯É½¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»ÔÄ¹¤Î²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô ÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¡Ê26Æü¡Ë¡§
¡Ö»ÔÄ¹²ÝÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ç¡¢¡ÖM-1¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀºËÉÜ»Ô¤ÎÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¤¬¡¢¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¡ÈÁêÊý¡É¤¬¡¢»Ô¤Î±þ±çÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ²ÝÄ¹¤µ¤ó¡£
¥³¥ó¥ÓÌ¾¡Ö»ÔÄ¹²ÝÄ¹¡×¤ÇÄ©¤à¡£
»ÔÄ¹¤¬¤Ê¤¼¡¢M-1¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Àè¤Û¤ÉËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô ÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¡Ê27Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡Ë¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÀºËÉÜ¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ÈÌÔ½ë¤ÎµÏ¿¤âºòÇ¯ºî¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÊý¤Ç¡Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î·ï¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢¤¼¤ÒÂÀºËÉÜ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿ÆïÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢Åö»þºÇÇ¯¾¯¤Î34ºÐ¤ÇËÉ±ÒÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤½¤Î¸å »ÔÄ¹¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤ò½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô ÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¡§
¡Ö¡Ø»ÔÄ¹²ÝÄ¹¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô ÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¡§
À¯¼£¤ÎÉ÷»É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ØÎò¤ÎÌäÂê¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇµïºÂ¤ê¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£º£²ó¤òµ¡¤ËÂ´¶È¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤â¼è¤ê´ó¤»¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£
ÂÀºËÉÜ»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤«»×¤¦»ÔÌ±¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¸½ºß2´üÌÜ¤ÎÆïÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ç¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÄ®¤ª¤³¤·¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢M-1¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¿¹ÃÒ¹»ÔÄ¹¤â¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½Ð¾ì
M-1¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ÔÄ¹¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡£
»ÍÆü»Ô½Ð¿È¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤µ¤ó¡Ê6·î¡Ë¡§
¥³¥ó¥ÓÌ¾È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö»°½Å¸©»ÍÆü»Ô¡×¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡É¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¿¹ÃÒ¹»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢M-1¤ËÄ©¤à¡£
»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¤ä¤¾¡ª¡×¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉõ°õ¤¹¤ë¡£
¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤µ¤ó¡§
¤â¤Ï¤ä¡Ö¤¯¤ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡Ö¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¡×¤ÏM-1¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÔÄ¹¤Ë¥Ü¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¥¥ì¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡Ö»ÔÄ¹²ÝÄ¹¡×¤Ï9·î6Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë1²óÀï¤Ë¡¢¡Ö»°½Å¸©»ÍÆü»Ô¡×¤Ï9·î²¼½Ü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë1²óÀï¤ËÎ×¤à¡£
Ê¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ»Ô ÆïÅÄÂçÂ¢»ÔÄ¹¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢·è¾¡¤ÇËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿¤¼¤Ò¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢Àï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
M-1¤Ç¤Î¡È»ÔÄ¹ÂÐ·è¡É¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
