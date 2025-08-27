ボートレース多摩川の「ルーキーシリーズ第14戦・第26回スカパー！JLCカップ」が27日、開幕した。

井田涼介（22＝群馬）は人気薄だった6Rで2着。3連単7万舟（4−5−1、7万7040円、89番人気）の立役者となった。

レースはカド4コースの藤本元輝が捲って快勝。5号艇の井田はピット離れで後手に回り、大外回りとなったが、1マークを鮮やかな捲り差しで2番手に付けると、2マーク以降も後続を落ち着いた旋回で振り切った。

「いやー、自分でもビックリ。初の2着？そうだ、初めてです。試運転から乗りやすくて回り足が凄くいい。波も越えやすいんですよね」と興奮気味に話した。

2節前の桐生（7月20日、一般戦8R）で水神祭（初勝利）を飾った。決まり手は大外からの捲り差し。まだ大敗が多いものの、ハンドルは少しずつ入るようになってきている。

ダッシュ一本ではなく、今節から枠なり進入に挑戦する。「最近は毎節、体重が減っている。頭を丸刈りにしたからかな（笑い）」。60キロ前後の重量級だが、減量もして一歩一歩成長している。2日目は1Rに2号艇、8Rに4号艇で出走する。