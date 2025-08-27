“フィリピンでの事業で多額の利益が出ている”とウソを言って、出資金をだまし取った疑いの経営者の男ら3人。全国の出資者から集めた金は約460億円とみられます。その手口とは？

◇

須見一容疑者（45）

「お金って所詮道具なんですよ。（金に）支配されないようには、“このお金でこういうふうにする”“このお金でこうする”と明確な意思をもたさないと、お金は白色にも黒色にもなるのでそこだけ気をつけてください」



フィリピンで不動産事業などを手がける会社の実質的経営者、須見一容疑者（45）。

この会社の事業への出資を、国に登録せずに勧誘した疑いで男女8人とともに逮捕されていましたが、警視庁がこのうち須見容疑者ら3人を、詐欺の疑いで27日に再逮捕しました。

8年ほどの間に全国の男女約5500人から総額約460億円を集めていたとみられています。

2015年ごろ、フィリピンで会社を設立した須見容疑者。翌年ごろから事業への出資を呼びかけていたとみられ、勧誘の際には…。

須見容疑者ら

「今月3000万円出していただければ年利15％の利息をもらえますので2年後には3900万円になる計算です」

出資者に高い利息を提示。実際、しばらくは利息が支払われていたといいます。

親族と合わせ4000万円ほど出資したという男性は…。

被害を訴える男性

「結構大きなセミナー、大阪か名古屋でやっていた。そこにも参加して、しっかりとした話が聞けたんで、いいんじゃないかなと」

セミナーに参加して、信用したと話します。

出資者に対して行われた事業報告会に登壇した須見容疑者は…。

須見一容疑者

「フィリピンの方々が今動いて利益を生んでくれて、みなさんのもとに届けられるスキームになっています。（出資）やってくれた分、しっかり我々は返します。むしろそれ以上返すのが粋だなと個人的には思いますので、やっていけたらなと思ってます」

報告会では、事業で多額の利益をあげているなどとウソの報告をしていたという須見容疑者ら。

警視庁によると、実際には会社設立の翌年から、年に数千万円から1億円以上の赤字の状態だったといいます。

また、出資者の安心材料の一つになったというのが、須見容疑者らが行っていたというフィリピンの事業を視察するツアー。

被害を訴える男性

「実際に現地に行って、現地視察っていうのもあった。そういうのにも行かれた方も結構いた」

しかし警視庁によると、事業の実態がないため現地で事務所を借りてエキストラを100人ほど雇い、従業員のフリをさせていたというのです。

去年2月頃には完全に利息が支払えなくなったものの、その後も出資を募り続けていたとみられる須見容疑者ら。出資者から集めた金を、そのまま利息にあてていたとみられています。

警視庁は、須見容疑者らが男性4人から出資金7300万円をだまし取った疑いで、27日に再逮捕。金の一部は、須見容疑者が高級バッグや時計、フィリピンのマンションの購入費にあてていたとみられています。

警視庁は残りの金についても調べるとともに、事件の全容解明を進めています。