Í©ÎîÉô°÷¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡© ½÷»ÒÉô°÷¤ÎµÓËÜ¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡¿¥«¥á¥é¤ÈÀÄ½Õ1
¡Ø¥«¥á¥é¤ÈÀÄ½Õ¡¡Î¼»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë2¡¢3¤Î¼ö¤¤1¡Ù¡Ê°ËÆ£½©¼ù¡§¸¶ºî¡¢¤Î¤Î¤â¤È¤à¤à¤à¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥«¥á¥é¤ÈÀÄ½Õ¡¡Î¼»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë2¡¢3¤Î¼ö¤¤¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Âè13²ó¡ÚÁ´22²ó¡Û
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¸ÉÆÈ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¶¶Î¼»Ò¡£¿Ê³Ø¤·¤¿Âç³Ø¤Ç¡¢±Ç²è¸¦µæ²ñ¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤ÆÆþÉô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿µÓËÜ¤ÏÀèÇÚÃ£¤«¤é»¶¡¹¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢»£±Æ¤¹¤ë±Ç²è¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Ú¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃË»ÒÉô°÷¤¿¤Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡È¤¢¤ëºöÎ¬¡É¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤æ¤¬¤ó¤ÀÎø¤ÈÁÏºî¤ËÅ®¤ì¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¡¢¤Ò¤È²Æ¤Î·²Áü·à¡Ø¥«¥á¥é¤ÈÀÄ½Õ¡¡Î¼»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë2¡¢3¤Î¼ö¤¤¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âè1´¬¤È8·î15ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥«¥á¥é¤ÈÀÄ½Õ¡¡Î¼»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë2¡¢3¤Î¼ö¤¤¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Âè13²ó¡ÚÁ´22²ó¡Û
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¸ÉÆÈ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¶¶Î¼»Ò¡£¿Ê³Ø¤·¤¿Âç³Ø¤Ç¡¢±Ç²è¸¦µæ²ñ¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤ÆÆþÉô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿µÓËÜ¤ÏÀèÇÚÃ£¤«¤é»¶¡¹¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢»£±Æ¤¹¤ë±Ç²è¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Ú¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃË»ÒÉô°÷¤¿¤Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡È¤¢¤ëºöÎ¬¡É¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤æ¤¬¤ó¤ÀÎø¤ÈÁÏºî¤ËÅ®¤ì¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¡¢¤Ò¤È²Æ¤Î·²Áü·à¡Ø¥«¥á¥é¤ÈÀÄ½Õ¡¡Î¼»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë2¡¢3¤Î¼ö¤¤¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âè1´¬¤È8·î15ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£