¡ÈÃÏµå¾åºÇ°¤Î¿¯Î¬Åª¿¢Êª¡É¤¬ÂçÈË¿£¡ª¿·ÊÆ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡Ö´¢¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¶²¤ë¤Ù¤ÈË¿£ÎÏ¤Ç¶î½ü¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿Áý¤¨¤ë¡Ä
¶²¤ë¤Ù¤ÈË¿£ÎÏ¤Ç¡ÈÃÏµå¾åºÇ°¤Î¿¯Î¬Åª¿¢Êª¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿åÁð¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÅÄ¤Ç¤âÈË¿£¤·¡¢¥³¥á¤Î¼ý³Ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÃÏµå¾åºÇ°¤Î¿¯Î¬Åª¿¢Êª¡É¤¬ÂçÈË¿£¡ª¿·ÊÆ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡Ö´¢¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¶²¤ë¤Ù¤ÈË¿£ÎÏ¤Ç¶î½ü¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿Áý¤¨¤ë¡Ä
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÀî¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¿åÁð¤ÇÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÎ¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
°ñ¾ë¸©²ÏÆâÄ®¤òÎ®¤ì¤ë°ìµé²ÏÀî¡¦¿·Íøº¬Àî¡£
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÀîÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÁð¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¶¶¤òÅÏ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Àî¤òÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤¹¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡ª¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¡£ÆîÊÆ¸¶»º¤Î¿åÁð¤ÇÀ¸ÂÖ·Ï¤Ê¤É¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¡ÖÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡×¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¤Î¿¦°÷Æ±¹Ô¤Î¤â¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ßÊÕ¤Ç¤âÈË¿£¡£
°ñ¾ë¸©´Ä¶À¯ºö²Ý¡¡º´¡¹ÌÚÂÙ¹°¤µ¤ó
¡ÖÎ¦¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¼ê¶¯¤¤¡×
¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÈË¿£ÎÏ¡ª¡ÈÃÏµå¾åºÇ°¤Î¿¯Î¬Åª¿¢Êª¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©´Ä¶À¯ºö²Ý¡¡º´¡¹ÌÚÂÙ¹°¤µ¤ó
¡Ö·Ô¤Î¤È¤³¤í¤«¤é²ê¤äº¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤®¤ì¤ÆÁý¤¨¤ë¡×
¡Ö·Ô¤Î°ìÉô¡×¤«¤é¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÈË¿£ÎÏ¤Ï¡©
¹ñ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Â¸³±ÇÁü¡£·Ô¤ÎÀá¤«¤é¿·¤¿¤Ê·Ô¤äº¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Ç8¥»¥ó¥Á¤â¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Íøº¬Àî¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡Ä
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö·Ô¤«¤é»ÞÊ¬¤«¤ì¤ò¤·¤Æ¡¢Ìµ¿ô¤Ë»Þ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿Àî¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈÃÏµå¾åºÇ°¡É¤ÎÈË¿£ÎÏ¤Çº£¤Ç¤ÏÀî¤òÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½©¤Ë¤Ï¶î½ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
°ñ¾ë¸©´Ä¶À¯ºö²Ý¡¡º´¡¹ÌÚÂÙ¹°¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.Á´¤Æ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤«¡ËÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ä
¥³¥áÇÀ²È ¾ïÆî¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡Ìîß·ÂóºÈ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤ËÈËÌÐ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤Ç¤¹¡×
¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤âÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥áÇÀ²È ¾ïÆî¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡Ìîß·ÂóºÈ¤µ¤ó
¡ÖÁý¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´¢¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¾ì¡ÊÅÄ¤ó¤Ü¡Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈîÎÁ¤òµÛ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤°ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶î½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÂçÈË¿£¤¹¤ë¤³¤Î¡ÈÌñ²ð¥â¥Î¡É¡£Í¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ª
ÌÄÌç»Ô´Ä¶¶¦À¸Éô¡¡ÄÔ¹¨¿Í¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤Çºî¤Ã¤¿ÂÏÈî¤Ç¤¹¡×
¹áÀî¸©¤Ç´Ä¶µ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤¬¡ÈÌñ²ð¥â¥Î¡É¤òÂÏÈî¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤È¤ÎÀï¤¤¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£