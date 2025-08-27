TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶²¤ë¤Ù¤­ÈË¿£ÎÏ¤Ç¡ÈÃÏµå¾åºÇ°­¤Î¿¯Î¬Åª¿¢Êª¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿åÁð¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÅÄ¤Ç¤âÈË¿£¤·¡¢¥³¥á¤Î¼ý³Ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÃÏµå¾åºÇ°­¤Î¿¯Î¬Åª¿¢Êª¡É¤¬ÂçÈË¿£¡ª¿·ÊÆ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡Ö´¢¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¶²¤ë¤Ù¤­ÈË¿£ÎÏ¤Ç¶î½ü¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿Áý¤¨¤ë¡Ä

¹âÌø¸÷´õ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÀî¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¿åÁð¤ÇÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÎ¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

°ñ¾ë¸©²ÏÆâÄ®¤òÎ®¤ì¤ë°ìµé²ÏÀî¡¦¿·Íøº¬Àî¡£

¹âÌø¸÷´õ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÀîÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÁð¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¶¶¤òÅÏ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Àî¤òÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤¹¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡ª¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¡£ÆîÊÆ¸¶»º¤Î¿åÁð¤ÇÀ¸ÂÖ·Ï¤Ê¤É¤Ë°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢´Ä¶­¾Ê¤Î¡ÖÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡×¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ñ¾ë¸©¤Î¿¦°÷Æ±¹Ô¤Î¤â¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ßÊÕ¤Ç¤âÈË¿£¡£

°ñ¾ë¸©´Ä¶­À¯ºö²Ý¡¡º´¡¹ÌÚÂÙ¹°¤µ¤ó
¡ÖÎ¦¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¼ê¶¯¤¤¡×

¶Ã¤¯¤Ù¤­¤Ï¤½¤ÎÈË¿£ÎÏ¡ª¡ÈÃÏµå¾åºÇ°­¤Î¿¯Î¬Åª¿¢Êª¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ñ¾ë¸©´Ä¶­À¯ºö²Ý¡¡º´¡¹ÌÚÂÙ¹°¤µ¤ó
¡Ö·Ô¤Î¤È¤³¤í¤«¤é²ê¤äº¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤®¤ì¤ÆÁý¤¨¤ë¡×

¡Ö·Ô¤Î°ìÉô¡×¤«¤é¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÈË¿£ÎÏ¤Ï¡©

¹ñ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Â¸³±ÇÁü¡£·Ô¤ÎÀá¤«¤é¿·¤¿¤Ê·Ô¤äº¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿­¤Ó¤Æ¤¤¤­¡¢¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Ç8¥»¥ó¥Á¤â¿­¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¿·Íøº¬Àî¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡Ä

¹âÌø¸÷´õ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö·Ô¤«¤é»ÞÊ¬¤«¤ì¤ò¤·¤Æ¡¢Ìµ¿ô¤Ë»Þ¤¬¿­¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×

10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿Àî¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈÃÏµå¾åºÇ°­¡É¤ÎÈË¿£ÎÏ¤Çº£¤Ç¤ÏÀî¤òÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½©¤Ë¤Ï¶î½ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä

°ñ¾ë¸©´Ä¶­À¯ºö²Ý¡¡º´¡¹ÌÚÂÙ¹°¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.Á´¤Æ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤«¡ËÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×

Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ä

¥³¥áÇÀ²È ¾ïÆî¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡Ìîß·ÂóºÈ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤ËÈËÌÐ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤Ç¤¹¡×

¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤âÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥³¥áÇÀ²È ¾ïÆî¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡Ìîß·ÂóºÈ¤µ¤ó
¡ÖÁý¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´¢¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Û¾ì¡ÊÅÄ¤ó¤Ü¡Ë¤¬¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈîÎÁ¤òµÛ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤°ð¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×

Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶î½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÂçÈË¿£¤¹¤ë¤³¤Î¡ÈÌñ²ð¥â¥Î¡É¡£Í­¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ª

ÌÄÌç»Ô´Ä¶­¶¦À¸Éô¡¡ÄÔ¹¨¿Í¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤Çºî¤Ã¤¿ÂÏÈî¤Ç¤¹¡×

¹áÀî¸©¤Ç´Ä¶­µ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤¬¡ÈÌñ²ð¥â¥Î¡É¤òÂÏÈî¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤È¤ÎÀï¤¤¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£