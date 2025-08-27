ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤ÇÆ±¼¼¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ò¡È¶âÂ°À½¿åÅû¡É¤ÇÊ£¿ô²ó²¥ÂÇ¤·»¦³²¤«¡¡ÉþÌòÃæ¤ÎÃË¡Ê46¡Ë¤òÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
º£·î24Æü¡¢ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ç51ºÐ¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÎÆ¬¤Ê¤É¤ò¿åÅû¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉþÌòÃæ¤Î46ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤ËÉþÌòÃæ¤ÎÆá¿ÜÌîÎ¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤Ç¤¹¡£
Æá¿ÜÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î24Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤ÎÆ±¤¸Éô²°¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£¹¾¾´¼õ·º¼Ô¡Ê51¡Ë¤ÎÆ¬¤Ê¤É¤òÉô²°¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âÂ°À½¤Î¿åÅû¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æá¿ÜÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ£¹¾¼õ·º¼Ô¤¬¿²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æ£¹¾¼õ·º¼Ô¤ÏÆ¬³¸¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Æá¿ÜÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£