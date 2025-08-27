新型「コンパクトSUV」に大注目！ 全長3.8ｍのトヨタ「ルーミー」級「ちょうどイイサイズ」！ めちゃ広い室内空間で「日本に最適です」！ 国産ライバル“皆無”なヒョンデ「インスター」がスゴい！

日本メーカーよりも「日本の事を分かっている」かも!?

2025年4月10日に、Hyundai Mobility Japan（ヒョンデモビリティジャパン）は、EV（電気自動車）の「INSTER（インスター）」を発売しました。

日本の道路や運転習慣に合わせたこだわりが、日本車よりも深く感じられる1台です。

【画像】超カッコいい！ これが大注目の新型「コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

どのような点が“日本的”なのでしょうか。

トヨタ「ルーミー」クラスのスゴいコンパクトSUVあらわる！

少しずつ増えてきたEVの市場シェアですが、まだまだガソリン車やハイブリッド車が主流の日本。爆発的にシェアが伸びていかない背景には、充電環境はもちろんですが、国内メーカーのEVラインナップにも原因がありそうです。

現在まで、国内市場で大きな販売実績を残したEVは、日産の「リーフ」。トヨタの「bZ4X」と並んで、車格はCセグメント以上です。

一方最近では、日産の「サクラ」やホンダ「N-ONE e：」といった軽自動車のEVが登場し、特に2022年夏に発売を開始したサクラは、順調に販売台数を伸ばしています。

国内メーカーの製造するEVは、ボディサイズが大小両極端になっているのです。

一方、ガソリンモデルも含めて、日本で今売れているクルマは何かと考えると、トヨタの「ルーミー」が筆頭格として挙げられます。

ルーミーのボディサイズは全長3705mm×全幅1670mm×全高1735mmです。このくらいのサイズで手ごろな価格のコンパクトモデルを、今の日本人は求めています。

さらに今はコンパクトSUVのデザインテイストも、世界のトレンドとなっています。

ヒョンデが日本に導入したインスターのボディサイズを見てみると、全長3830mm×全幅1610mm×全高1615mmとルーミーに近い全長・全幅です。

狭い道路や駐車場でも扱いやすいコンパクトSUVスタイルが、インスターの大きな魅力のひとつになっています。

コンパクトながらホイールベースを2580mmと長くすることで、インスターは室内空間も広々としています。この広さは国産の軽EVでは実現できません。

4名乗車時でも後席足元のスペースは広く、荷室は通常時に280L、後席を前方へスライドさせれば最大で351Lにもなるのです。小さい中にも使い勝手の良さがあります。

国産EVにとっての空白地帯に入り込んだインスターは、絶妙なポジションで日本のEV市場を席巻していくでしょう。

パッケージングは、もちろん価格や、EVで重要な航続可能距離も、日本で売れている軽EV以上です。

サクラの充電走行距離は180km。2025年秋に発売予定のホンダのN-ONE e：は、270km以上の航続距離となる模様（ともにWLTCモード）。

一方でインスターは航続距離458kmと、軽EVの倍近い距離を1回の充電で走ることができます。

さらに驚くべきは、補助金を含まない車両本体価格。

サクラが259万9300円（消費税込み、以下同）から308万2200円なのに対して、インスターは284万9000円から357万5000円とほぼ同等。EVとしての実力や車両の大きさから見ても、インスターの価格は非常に大きな魅力です。

※ ※ ※

ヒョンデからではなく、日本メーカーからインスターのようなEVが出てきてほしかったところで、なんとも歯がゆいばかり。

EVではまだまだ遅れを取っている日本市場といえるでしょう。

海外勢は実力をつけて、虎視眈々と日本のEV市場を狙っています。日本市場の活性化のためにも、日本メーカーには手ごろなサイズ・価格のEV開発も頑張ってほしいところです。