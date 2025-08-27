松村北斗、11歳子役が自身の大ファン告白も「一回も“好き”が聞けていない（笑）」
SixTONESの松村北斗（30）、子役の上田悠斗（11）が27日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報告会に出席した。
【全身カット】美脚すぎ！オーバーコートで満面の笑みを浮かべる高畑充希
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描く。
松村演じる主人公・貴樹の幼少期を演じた上田は、元々松村の大ファンだそう。そんな松村と同じ役に「すごく怖くて、初めてなのにやっていいのかなという不安と同時にやれてうれしいという感情がこみ上げてきました」と複雑な思いを打ち明ける。
松村は「同じシーンはないんですけど、初めて現場で会えた時があって。その時はそんなにいっぱい話すのはいいです、みたいな雰囲気があって…（笑）。緊張していたのかな（笑）」と苦笑い。その後、何度か話す機会はあったそうだが「一回も“好き”という言葉が聞けていない」と明かした。
「緊張していました」という上田に、ＭＣから「（松村のことは）好きですか？」と聞くと「はい、好きですよ…」と照れる姿も。松村は「お母さん好きですか？って聞かれたときと同じ感じ（笑）。でもうれしいです。聞けて良かったです」と笑顔で目を合わせていた。
この日は高畑充希、上田悠斗、白山乃愛、吉岡秀隆、森七菜、宮崎あおい（崎＝たつさき）、奥山由之監督も登場した。
【全身カット】美脚すぎ！オーバーコートで満面の笑みを浮かべる高畑充希
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描く。
松村は「同じシーンはないんですけど、初めて現場で会えた時があって。その時はそんなにいっぱい話すのはいいです、みたいな雰囲気があって…（笑）。緊張していたのかな（笑）」と苦笑い。その後、何度か話す機会はあったそうだが「一回も“好き”という言葉が聞けていない」と明かした。
「緊張していました」という上田に、ＭＣから「（松村のことは）好きですか？」と聞くと「はい、好きですよ…」と照れる姿も。松村は「お母さん好きですか？って聞かれたときと同じ感じ（笑）。でもうれしいです。聞けて良かったです」と笑顔で目を合わせていた。
この日は高畑充希、上田悠斗、白山乃愛、吉岡秀隆、森七菜、宮崎あおい（崎＝たつさき）、奥山由之監督も登場した。