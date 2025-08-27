上沼恵美子、歌手コンサート平日昼に満員 芸能記者＆ファンもステージに上げてトーク「あんた知らんな！この歌」
タレント・歌手の上沼恵美子（70）が27日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで『新曲リリース感謝祭2025』を開催した。
【写真】上沼美子、さすがの人気…満員約700人
約5年半ぶりとなる待望のニューシングル「人生泣き笑い」（6月18日リリース）の記念イベントで、会場は平日昼ながら満員約700人が駆けつけた。
オープニングで「人生これから」を歌唱後、軽妙なトークで会場を沸かせると、「6月に新曲を出させていただきました。テイチクさんから“どうですか”と勧められて『人生泣き笑い』『大阪ラブレター』2曲を聴かせてもらったんですがとても良い曲で、『この曲なら歌いたい』と思えたんです」と制作の経緯を明かし、カップリング曲「大阪ラブレター」を披露。客席から大きな拍手が沸き起こった。
芸能記者の中西正男氏をゲストに迎え、ステージ上でトークも展開。中盤では急きょ観客をステージに招き入れ、新曲「人生泣き笑い」を1コーラス披露するサプライズもあった。ステージ上でファンがス、緊張のせいか途中で歌えずにいると「あんた知らんな！この歌」とツッコミ、会場は爆笑と温かな拍手に包まれた。
終盤には新曲「人生泣き笑い」を情感たっぷりに熱唱し、あふれる感謝の想いが会場を包み込んだ。その後は客席のファンとの記念撮影を行い、最後にアンコールとして「大阪ラプソディー」を披露しイベントを締めくくった。
約90分にわたって歌とトークを織り交ぜたファン感謝祭。上沼は「きょうは本当にありがとうございました。今日という1日は人生の宝物になりました。また皆さんに会える日を楽しみにしています」と語った。
